向「神力女超人」許淑華陳情有果　南投150縣道「截彎取直」

▲南投市大庄路嘉興里路段彎度相當大，多年來經常發生車禍。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投市150線大庄路嘉興里路段，因彎道幅度大時常發生車禍，經當地里長積極向立委許淑華陳情，縣長林明溱17日前往會勘，評估後將採「截彎取直」方式進行右側拓寬，寬度將增加4至10公尺，工期約半年，盼完工後能增加車輛行駛視線，提升民眾通行安全。

縣道150線大庄路嘉興里路段，為一處S型彎道，因為路線彎度大，若車輛行駛速度過快，轉彎時容易跨越對向車道，當地民眾反映，幾乎每個禮拜都會發生車禍。縣府工務處會勘後，規劃調整車道線型，在道路右側局部拓寬，拓寬長度約121公尺，寬度將增加4至10公尺，總經費約310萬元，預計2個月後動工。

▲南投縣長林明溱（右4）、立委許淑華（右2）到場會勘。

林明溱說，「人的生命最重要，失去將無法用金錢彌補」，大庄路因彎度大經常發生車禍，經由立委反映，他應該改善要儘速改善拓寬，減少車禍發生。

許淑華說，此路段彎道特別彎，常常發生車禍，非常感謝林明溱親自會勘，也感謝公所提供土地撥用，希望改善後，讓車禍減少，提供民眾安全的道路環境。

林明溱接著到南崗工業區，會勘工業路延伸至民族路的139丙線。他說，139丙線是交通要道，自擔任立委時就積極爭取，目前工程進度已超過百分之60，9月就可完成基礎工程，最快10月通車，完工後，可提升貨物運輸與員工通勤的便利性。

他也提到，鄰近的旺來產業園區，用地已完成銷售將提供廠商進駐，為完善園區交通，工業路第二期工程，將延伸1.7公里到樂利路，再以聯絡道連接旺來園區，目前已委託設計監造，進行路線評估規劃。

