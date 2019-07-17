棒球培訓遍地開花　香山高中打出好成績

▲香山高中拿下北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽冠軍。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市棒球三級培訓有成，北區高中棒球聯盟2019夏季聯賽於7月1日到7月16日在新北市中正橋與大漢橋下棒球場舉辦，新竹市立香山高中在兩個星期的賽事中在全台46校54隊中順利奪下成軍隊史上首冠。新竹市長林智堅對於棒球在新竹市扎根，深具信心，除了以校隊為主的成德高中於各項賽事上屢屢斬獲捷報外，在北北基地區的棒球社團內香山高中也嶄露頭角，足見新竹市在棒球上的實力。

林智堅表示，新竹市的棒球近幾年發展快速，除了成德高中棒球隊奪下107年高中硬式棒球聯賽木棒組第四名，並成功於105年中職Lamigo桃猿隊簽下捕手江忠垣，美國職棒響尾蛇隊簽約陳聖平、林凱威順利旅外，棒球社團的發展也毫不遜色，在香山高中、磐石高中與新竹高中等棒球社團上，也有顯著的成績，市府持續投入棒球發展，包括編列「中小學社區社團學生棒球發展計畫」與「深根基層棒球扎根工作」經費讓更多的選手能夠在完整的培訓體制下成長。

「兄弟爬山，各自努力。」林明正教練表示，香山高中以分組第一進入複賽，並在淘汰複賽中，過關斬將，殺入冠亞軍賽，而對手則為新竹市的新竹中學，該學校為此賽事冠軍的常客，經過正規7局激戰，以2:2進入PK賽。在高一陳彥誠同學神來一棒，以再見安打驚險勝出。過程中以高二吳承晏同學後援6.1局11次三振表現最為突出，兩位關鍵選手，正巧為前後任隊長，頗有傳承的意味。

「繼續努力，向甲組球隊看齊。」謝大才校長指出，謝謝新竹市政府在經費上的支持，可以用科學化的檢測來協助訓練，雖然還有很大的進步空間，但對於想挑戰更高層級比賽的球隊來說，無疑是注入一劑強心針，也感謝蕭銅鏡教練、張富原教練無私的指導，

新竹市政府教育處長黃錦能表示，棒球社團的重要目標是要讓所有喜歡棒球的學生有更多的比賽機會，而市府則是積極在硬體設施上完備各項賽事與練習所需，近年闢建虎林棒球場、左岸棒球場與前瞻基礎建設計畫中更完備的市立棒球場，讓整體訓練環境更加完善。

教育處表示北區高中棒球聯會，成員基本上為北北基地區的棒球社團組成，也有從宜蘭來參與的學校，規模甚大，而舉辦聯會的承辦人員，皆是由與會學校經過投票的過程所選出的高二學生，須舉辦冬季與夏季聯賽，對承辦同學而言，是非常大的挑戰，而賽事部分女生也可以參與，極具特色。