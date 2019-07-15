10個月洗錢5600萬！　詐騙「水房」囂張設刑事局中打對面國宅

▲張嫌設置詐團「水房」洗錢，10月入手5600萬元，入手2輛百萬賓士轎車代步。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

刑事局中打偵查第六大隊去年12月間追查某詐騙集團，意外查出由張姓主嫌組成的詐團「水房」，張透過高薪獎金制度利誘酒店小姐、白牌車司機共13人加入，分別負責會計、交收贓款等，專為犯罪集團進行非法匯兌洗錢，短短10個月就得手5600萬元、入手2輛百萬賓士轎車代步；張更囂張將水房設在刑事局中打斜對面的國宅內，張遭警逮通知成員，才遷往中區中華路某大樓，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪移送台中地方檢察署偵辦。

▲▼張嫌囂張將水房設置在刑事局中打對面國宅，成員後遷往中華路某大樓內「另起爐灶」。

警方表示，有工程師背景的張姓主嫌，自去年3、4月間成立詐欺水房集團，張發現白牌司機到處開車方便交收贓款，透過高薪獎金利誘加入，另也吸收個性機靈的酒店小姐擔任會計，專為詐團等進行非法匯兌洗錢，透過匯差賺取利潤。

直到去年12月間張意外遭警逮獲，警才發現該水房地點位於西屯區刑事局中打斜對面的國宅內，但因張事前通知，底下成員立刻開溜，隨後另在中區中華路某大樓「另起爐灶」，經警數月偵查、蒐證，本月10日發動查緝逮獲13人。

警方指出，張姓主嫌個性謹慎，除交付贓款時都搭乘白牌車前往，更用賺得不法所得購入2輛百萬賓士車代步，試圖模糊警追查，張被逮後，底下成員繼續照著「標準作業程序」洗錢，短短10個月就賺進5600萬元；而被查出的白牌司機、酒店小姐，都是「兼職」賺外快，遭逮後也當場坦承犯行，全案依詐欺等罪移送偵辦。