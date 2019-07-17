「為了原住民族轉型正義」　高潞將提告媒體報導不實

▲時代力量立委高潞．以用。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞．以用16日中午傳出在立法院與先前鬧出緋聞的前辦公室主任陳士章發生激烈口角爭執，甚至引起駐院警察注意。高潞．以用隨後發布聲明澄清是隨行同仁為了扳回她而不慎也摔下樓梯，且辦公室主任並非報導指出的陳士章。對此，高潞．以用17日上午於立法院召開記者會，表示「謠言應該要止於智者」，為了原住民族的轉型正義，將針對不實報導內容提告，講完五分鐘不到即快閃走人。

高潞．以用表示，謠言應該要止於智者，可是媒體將昨天的事發經過變成不當的謠傳，而這樣的謠傳已經在她出聲明說明事實經過的前提下，仍被報導成是暴力事件，「報導具體指出說我與人互毆、拿筆戳人，我再次強調沒有暴力事件，這是不實指控」。

高潞．以用說，她相信媒體都會秉持媒體自律的原則來報導新聞，但謠傳就是謠傳，茶餘飯後的聊天常常都變成是仿間的一些謠言，且原住民族長期遭受不當的污名，自己長久以來也一直針對這種污名在努力，強調自己從政的初衷就是為了原住民的轉型正義與尊嚴努力。

高潞．以用表示，此事件在網路上、新聞上不斷被霸凌，讓原住民族跟暴力不斷連結，將自己與夥伴過去一同為原住民族轉型正義去污名化的努力全部打回為零，因此為了原住民族的轉型正義，將決心針對昨日許多不實報導與內容提告。

高潞．以用講完後便怒而走出門外，記者上前詢問她僅回「接下來還有行程」，強調針對報導有不實內容，以及讓原住民族與暴力連結的顧慮，讓她決定提告，隨後便坐上車離開立法院。