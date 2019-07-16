圖文／鏡週刊



立法院今（16日）午間發生激烈爭吵，時代力量立委高潞‧以用與辦公室主任陳士章在樓梯間發生口角，遭十多位立委助理直擊，據目擊者轉述，陳士章走出樓梯間時衣服被撕開、並要求圍觀人士「報警」，高潞‧以用則表情氣憤離開現場。

▲時代力量立委高潞．以用與辦公室主任陳士章過從甚密，曾被本刊捕捉一起過夜。（鏡週刊資料照）

根據目擊者指出，今中午2點左右，立院中興大樓九樓的樓梯間傳出尖叫聲，隨後陳士章突然從樓梯間衝出，只見他衣衫不整、背心遭撕破，大喊「報警」，引發眾人圍觀以及駐院警察關切。

據悉，高潞‧以用離開現場回到辦公室後，仍陸續傳出碰撞聲，以及「你不要抓我手」、「你不要一直擋我」，並持續將近半小時之久。對此，高潞‧以用辦公室表示不清楚，未多作解釋。

過去本刊曾直擊高潞‧以用與已婚的辦公室主任陳士章過從甚密，當時高潞以「陳士章是遠房表弟」為由否認過夜情，並堅稱當天兩人分別睡在不同房間，因為公務需求才讓助理住在會館。

由於立法院內規規定會館不得讓立委及配偶以外人士留宿，時代力量也因此加開決策委員會，決議針對高潞使用立法院會館疑義，將全案送紀律委員會進行調查。



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