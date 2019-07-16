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稱台灣分析師被捕無關服貿　陸委會要楊世光「適可而止」

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▲▼楊世光。（圖／記者黃國霖攝）

▲楊世光。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳政錄／台北報導

上海仟和億旗下台灣分析師遭大陸警方刑事拘留，也為仟和億「金錢爆」節目提供內容的新黨總統參選人楊世光被捲入風坡，但對於楊今天繼續指稱，台籍分析師因缺乏兩岸服貿協議對接，而接受司法調查，大陸委員會直指係散布不實言論、胡亂攀咬，「呼籲楊先生適可而止」。

值得注意的是，昨（15日）在節目上稱要前往上海到仟和億公司，證明自己不怕被抓，並點名媒體陪同的楊世光，今天仍未成行，他也在臉書上稱，已經把時代力量黨員王奕凱給的機票錢退回，並繼續發表影片稱仟和億事件和服貿、台灣經濟發展大有關係。

▲仟和億上海,仟和亿上海。（圖／記者陳政錄攝）

▲仟和億上海公司。（圖／記者陳政錄攝）


但對於楊世光指出，台籍分析師因缺乏兩岸服貿協議對接而受司法調查，以及未簽署兩岸服貿協議，喪失中國大陸各類教育市場總產值約新臺幣10兆元等，陸委會今晚透過新聞稿強調，此舉係散佈不實資訊，胡亂攀咬，大陸委員會深表遺憾，呼籲楊先生適可而止。

陸委會稱，兩岸服貿協議於102年6月21日簽署，行政院於6月27日院會通過並送立法院備查，目前尚待立法院審議中，該協議內容並未涉及兩岸金融證照與教育資質對接，亦無涉教育服務業市場開放，不會有因為兩岸服貿協議未生效，導致台籍分析師涉司法案件遭拘捕，或損失中國大陸各類教育市場的問題。

▲▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

陸委會進一步表示， 依據陸方通報，台籍分析師遭拘捕，係涉及非法經營罪，現正進一步調查中，楊先生倘欲協助涉案分析師，應思考如何提出對本案有力的證據或說詞，而非未經查證，就「天馬行空，胡亂牽扯兩岸服貿協議」，甚至美國貿易逆差，不僅無濟於事，就外界看來，反而更顯理虧，甚或有為己開脫、居心叵測、愚弄社會大眾之嫌。

陸委會還說，兩岸服貿協議文本已於本會及相關機關官網公開，歡迎楊先生上網查看，勿再錯誤引用。相關發言對陷入司法調查之台籍分析師處境，不但無助益，反而幫了倒忙。

根據上海市公安通報內容，上海仟和億教育培訓有限公司實際負責人廖英強，以及三名台灣分析師劉峻榮、翁鴻堯、陳雨農共計八名犯罪嫌疑人已遭依法刑事拘留。原因是「非法從事證券、期貨投資諮詢業務，非法獲利金額巨大」，涉嫌「非法經營罪」。

▲▼靜安區看守所,上海第二看守所,仟和億,台灣分析師。（圖／讀者提供）

▲上海第二看守所為仟和億台灣分析師被拘留地點。（圖／讀者提供）

通報指出，初步查明，2016年4月至今，廖英強夥同廖英傑等人，利用廖英強原財經節目主持人的名人效應，通過其實際控制的仟和億教育培訓公司，愛操盤公司，在未取得證監會經營證券、期貨投資資訊業務許可的情況下，組織多名不具有證券、期貨投資諮詢從業資格的講師（部分為台灣居民，均明知上述公司未取得相關業務許可），通過舉辦線上及線下諮詢講座、報告會等形式，想公眾分析、預測證券、期貨投資品種的行情及價格走勢，非法從事證券、期貨投資資訊業務、非法獲利巨大。

楊世光曾在13日召開記者會表示，因2014年兩岸服貿協議因太陽花學運而擱置，導致台商經營的金融服務業在專業證照認定有爭議，呼籲當年擋住服貿的時代力量立委黃國昌和陸委會站出來，協助這些台籍分析師。

楊世光還在14日點名黃國昌，表示幫出機票錢就馬上回上海，「假如我不敢回上海，我在時代力量黨部門口跪著發5000份雞排，假如我去了，那就請黃國昌在新黨坐著發5000份雞排」，隨後王奕凱表示願意出機票錢，楊世光也說今（16日）就會到上海。但據瞭解，楊目前仍未成行，經記者詢問，楊世光指仍在處理購票事宜，確認後就會公布。

▼時代力量立委黃國昌、新黨總統參選人楊世光 。（合成圖／資料照）

▲時代力量立委黃國昌、新黨總統參選人楊世光▼ 。（合成圖／資料照）

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