「陳士章三月底已離職」　高潞撇清與緋聞男口角撕衣　

▲高潞‧以用辦公室。（合成圖／記者季相儒、林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委高潞．以用16日中午在立法院與傳出緋聞的前辦公室主任陳士章發生激烈口角爭執，甚至引起駐院警察注意。高潞．以用隨後發布聲明指出，當時是隨行同仁為了扳回她而不慎也摔下樓梯，且辦公室主任並非報導指出的陳士章。幕僚也表示，陳士章已經在今年三月底左右離職，今天「從頭到尾也沒有出現在立法院」，目前的辦公室主任是陳恩澤。

據目擊者指出，16日下午2點時許，立法院中興大樓九樓的樓梯間傳出尖叫聲，隨後陳士章突然從樓梯間衝出，只見他衣衫不整、背心遭撕破，大喊「報警」，引發眾人圍觀以及駐院警察關切。

高潞．以用事後以聲明稿致歉，表示她17日將前往美西進行原住民族的藝文交流，因此最近忙於籌備美西的活動，今天中午為了要出席院外的行程籌畫會議，在立法院中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯；隨行同仁為了扳回她，不慎也摔下樓梯。

不過，聲明稿也強調，高潞．以用辦公室主任並非報導指出陳士章先生。

一位不具名之幕僚受訪時則聲稱，高潞．以用今天摔下樓梯後僅腳踝扭傷、小部份的拐到，且強調陳士章已經在今年三月底左右離職，今天「從頭到尾也沒有出現在立法院」，目前的辦公室主任是陳恩澤，而聲明稿中「扳回」高潞．以用的也正是陳恩澤，並不是外傳的前主任陳士章。

記者再詢問陳恩澤本人，他則表示不願意受訪，相關回應已在新聞稿中載明，再說下去也只是「越描越黑」。