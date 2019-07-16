與緋聞男口角撕爛衣？　高潞：我跌倒，他為扳回我也摔下樓…

▲高潞‧以用辦公室。（圖／記者林銘翰攝）

政治中心／綜合報導

根據《自由時報》報導，時代力量立委高潞．以用中午在立法院與所謂傳出緋聞的辦公室主任陳士章發生激烈口角爭執，甚至引起駐院警察注意。而高潞．以用16日下午發布聲明澄清是隨行同仁為了扳回她而不慎也摔下樓梯，且辦公室主任並非報導指出的陳士章。

據《自由時報》報導，約下午兩點左右，立法院的中興大樓9樓樓梯間傳出尖叫，而陳士章從樓梯間衝出，看起來衣衫不整、背心遭撕破，更大喊「報警」、「她撕我衣服」。隨後，高潞．以用也從樓梯間走出，表情氣憤，尖叫聲巨大引起10多位助理圍觀。

不過，根據《ETtoday新聞雲》記者查證陳士章已不是高潞．以用的辦公室主任，他於3月底左右就已經離職；而高潞．以用也發出新聞稿強調，是自己在樓梯間不小心摔倒，隨行同仁為了扳回她不慎摔下樓梯，對於造成大家的緊張跟擔心，在這裡說聲抱歉。

高潞以用新聞稿全文如下：

大家好，我是高潞以用。今天中午所傳出的新聞造成大家的緊張跟擔心，在這裡跟你們說聲抱歉。

我7月19日將前往美西進行原住民族的藝文交流，因此最近忙於籌備美西的活動，今天中午為了要出席院外的行程籌畫會議，在立法院中興大樓樓梯間不小心摔下樓梯。隨行同仁為了扳回我，不慎也摔下樓梯。意外事件造成不必要的關注及不實報導，高潞在此澄清。

此外，立委高潞以用辦公室主任並非報導指出陳士章先生。

高潞預計於07月19至25日間，出訪美西，帶著原住民藝術家、歌手，一同到美西交流，希望引起各界關注原民文化。

最後造成大家的擔心，高潞說聲抱歉。在美西將有精采的原民藝文展出，也請大家拭目以待。