美韓預測「丹娜絲」從花東登陸北部出海　日本氣象廳估中心不會登陸

生活中心／綜合報導

輕颱丹娜絲持續逼近台灣，氣象局表示，若颱風行徑無特殊變化，預計上午11時30分發布海上陸上颱風警報，預警範圍初估為台東縣和屏東縣，從各國氣象局和氣象廳來看，只有日本氣象廳估計颱風眼不會登陸，其他像是美國海軍、韓國氣象局和香港天文台等都估計丹娜絲會從台灣東部登陸北上。

▲從美軍和韓國氣象局的分析來看，輕颱丹娜絲會從東部登陸。（圖／翻攝NCDR）

請繼續往下閱讀...

各國的路徑分析來看，中國大陸氣象局預估輕颱會從屏東登陸一路往北，最後在雲嘉地區出海，日本氣象廳預測丹娜絲中心不會接觸到台灣陸地，而是貼著東部海面北轉，至於台灣氣象局、韓國氣象局和美軍預測都認為會從花東登陸後北轉。

氣象局技正黃椿喜在8時40分這一報提到，丹娜絲靠近呂宋島後受到地形破壞影響，中高層雲系來到呂宋島西半側，西半側雲系和丹娜絲颱風都在較大低壓帶之中，低壓帶中有一些雲系在發展。



▲從全球模式來分析，輕颱丹娜絲所帶來的雨量不少。（圖／翻攝NCDR）

氣象局官方定量降雨預報可以看到，今（17日）雨勢會集中在東半部，宜花交界、花蓮還有台東山區雨量會較多，西半部則有可能出現焚風，大台北地區預計會從14日後出現零星降雨。氣象局表示，若未來路徑無太大變化，預計上午11時30分會發布丹娜絲陸上颱風警報，首波警戒範圍為台東、屏東。

▲從降雨預報的分析來看，17日的雨會集中在東半部，北部預估14時後才會有雨勢。（圖／翻攝NCDR）