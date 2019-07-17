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鄭明典PO丹娜絲颱風「本尊照」：關注強對流移動！　北部防焚風

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲鄭明典貼出衛星雲圖表示，丹娜絲颱風中心的精確位置並不是那麼關鍵。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局副局長鄭明典今天（17日）PO出丹娜絲颱風的「本尊照片」，他說，丹娜絲本質是個季風低壓，強對流大多在外圍，近中心幾乎沒有強對流，就防災觀點，「我們關注的重點還是強對流區的移動。」他也提醒，北台灣衛星雲圖中出現特別清晰的區域，大約就是焚風可能發生的區域。

鄭明典稍早在臉書貼出衛星雲圖表示，這次丹娜絲颱風中心的精確位置並不是那麼關鍵。有網友問「請問副局長對呂宋島西側的對流中心動態有何看法」、「南海或颱風東側那兩塊會取代主中心嗎」。

請繼續往下閱讀...

鄭明典回答，「季風低壓通常會以大環流中心為代表，或者是以最接近大環流中心的明顯旋轉中心為代表」、「西側的對流中心也很明顯，歡迎大家繼續追蹤下去！該處理時，預報中心會正式對外說明，現在還在觀察期。」

▼鄭明典貼出真實色衛星雲圖說，雲圖中有一些特別清晰無雲的地方，通常那都代表氣流下沉區域。（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣圖。（圖／氣象局）

鄭明典也貼出真實色衛星雲圖說，雲圖中有一些特別清晰無雲的地方，通常那都代表氣流下沉區域，在東風環境，北台灣出現特別清晰的區域，大約就是焚風可能發生的區域；有時造成焚風的下沉氣流沒接觸地面，那麼地面活動的人就感受不到焚風的影響，所以發生焚風區域會比這些清晰的雲圖範圍要小一些。

氣象局觀測，颱風今上午8時中心位置在恆春的南南東方約500公里海面上，以每小時16公里速度向北北西進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒18公尺（約每小時65公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒25公尺（約每小時90公里），相當於10級風，7級風暴風半徑150公里。

氣象局說，根據最新氣象資料顯示，颱風目前中心在鵝鑾鼻南南東方海面，向北北西移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣海峽南部將構成威脅。

▼目前丹娜絲颱風旁邊還有一個低氣壓發展。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼丹娜絲颱風最新動態和預測圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,鄭明典,颱風,丹娜絲颱風

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