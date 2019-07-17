倒車撞死1歲金孫！阿公抱進診所「救救孩子」　保險公司恐追討賠償

記者柯沛辰／綜合報導

彰化54歲張姓男子與妻子在埤頭鄉經營洗車場20多年，不料15日上午幫客戶倒車時疑因視線死角，沒注意到1歲小孫子推著學步車走來，當場將人撞倒、卡進右後車輪，導致孫子頭顱變形、傷重不治。事後，張姓阿公懊悔不已，在醫院急診室自責大哭，但後續涉及刑事責任，加上出事故的是客人的車，如果強制責任險啟動，保險公司可能代位求償賠償金。

根據警方調查，張男兒子和媳婦平時在台中工作，有2個孩子，大孫子跟著父母，小孫子則交給他和妻子照顧。15日上午11點，張男幫客戶洗車，準備移車倒退，不料男嬰推著學步車見狀，立刻跑到車後想找阿公玩，當場被撞倒、輾進右後輪。

▲阿公倒車撞死孫子，學步車至今仍被壓在車下。（圖／東森新聞）

第一時間，張姓阿公抱著孫子跑到附近一家診所求救，「救救我的孩子」，但診所醫師一看男嬰身體發黑、耳朵流血，實在無力處理，只能急救並通報救護人員，轉送衛福部彰化醫院。期間張姓阿嬤一度跪在急診室門口，懇求上天救救年幼的孫子，但男嬰到院時頭顱變形、已經明顯死亡，急救後仍回天乏術。

張姓阿公面對鏡頭不停抹去眼淚，表示當時妻子在另一邊洗車，「我在這邊倒車，（孫子）來追我，追過來。」他說，當時感覺車輛輾到異物，「我就想說完了，後面就沒東西，怎麼會壓到異物，我真的很難過，我很心痛。」

▲張姓阿公愈說愈自責，伸手抹去臉上淚水。（圖／東森新聞）

警方雖然同情，但訊後仍得依過失致死罪將張姓阿公送辦，報請檢方相驗。不過，肇事者並非車主，而是某公司租賃來做為公務車使用，現在意外變成事故車，張姓阿公後續恐怕得面對複雜的賠償問題。

律師林瓊嘉表示，即便檢方同情，法律上也只能做到緩起訴，而賠償部分車輛有強制責任險，保險公司可能代位追償，對張姓阿公進行追討，「如果車子因此減低它的價值，車主也可以請求洗車場對差額的損害賠償。」

▲診所醫師回憶，當時張姓阿公抱著孫子來，哭求「救救我的孩子」。（圖／東森新聞）

▲1歲男嬰魂斷車輪下，一家人哀痛不已。（圖／東森新聞）

▲案發洗車場已經拉起封鎖線。（圖／東森新聞）