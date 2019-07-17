　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

倒車撞死1歲金孫！阿公抱進診所「救救孩子」　保險公司恐追討賠償

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者柯沛辰／綜合報導

彰化54歲張姓男子與妻子在埤頭鄉經營洗車場20多年，不料15日上午幫客戶倒車時疑因視線死角，沒注意到1歲小孫子推著學步車走來，當場將人撞倒、卡進右後車輪，導致孫子頭顱變形、傷重不治。事後，張姓阿公懊悔不已，在醫院急診室自責大哭，但後續涉及刑事責任，加上出事故的是客人的車，如果強制責任險啟動，保險公司可能代位求償賠償金。

根據警方調查，張男兒子和媳婦平時在台中工作，有2個孩子，大孫子跟著父母，小孫子則交給他和妻子照顧。15日上午11點，張男幫客戶洗車，準備移車倒退，不料男嬰推著學步車見狀，立刻跑到車後想找阿公玩，當場被撞倒、輾進右後輪。

▲▼倒車撞死1歲金孫！阿公抱進診所「救救孩子」　恐被追討賠償金。（圖／東森新聞）

▲阿公倒車撞死孫子，學步車至今仍被壓在車下。（圖／東森新聞）

第一時間，張姓阿公抱著孫子跑到附近一家診所求救，「救救我的孩子」，但診所醫師一看男嬰身體發黑、耳朵流血，實在無力處理，只能急救並通報救護人員，轉送衛福部彰化醫院。期間張姓阿嬤一度跪在急診室門口，懇求上天救救年幼的孫子，但男嬰到院時頭顱變形、已經明顯死亡，急救後仍回天乏術。

張姓阿公面對鏡頭不停抹去眼淚，表示當時妻子在另一邊洗車，「我在這邊倒車，（孫子）來追我，追過來。」他說，當時感覺車輛輾到異物，「我就想說完了，後面就沒東西，怎麼會壓到異物，我真的很難過，我很心痛。」

▲▼倒車撞死1歲金孫！阿公抱進診所「救救孩子」　恐被追討賠償金。（圖／東森新聞）

▲張姓阿公愈說愈自責，伸手抹去臉上淚水。（圖／東森新聞）

警方雖然同情，但訊後仍得依過失致死罪將張姓阿公送辦，報請檢方相驗。不過，肇事者並非車主，而是某公司租賃來做為公務車使用，現在意外變成事故車，張姓阿公後續恐怕得面對複雜的賠償問題。

律師林瓊嘉表示，即便檢方同情，法律上也只能做到緩起訴，而賠償部分車輛有強制責任險，保險公司可能代位追償，對張姓阿公進行追討，「如果車子因此減低它的價值，車主也可以請求洗車場對差額的損害賠償。」

▲▼倒車撞死1歲金孫！阿公抱進診所「救救孩子」　恐被追討賠償金。（圖／東森新聞）

▲診所醫師回憶，當時張姓阿公抱著孫子來，哭求「救救我的孩子」。（圖／東森新聞）

▲▼倒車撞死1歲金孫！阿公抱進診所「救救孩子」　恐被追討賠償金。（圖／東森新聞）

▲1歲男嬰魂斷車輪下，一家人哀痛不已。（圖／東森新聞）

▲▼倒車撞死1歲金孫！阿公抱進診所「救救孩子」　恐被追討賠償金。（圖／東森新聞）

▲案發洗車場已經拉起封鎖線。（圖／東森新聞）

ET快訊
23:30海警發布！氣象局：丹娜絲估從宜花登陸
獨／恭喜王陽明當爸了！蔡詩芸苦求子「試管懷孕」近3個月

關鍵字：彰化,埤頭鄉,洗車場,孫子,阿公,倒車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屢遭韓粉霸凌…廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

影／看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭「是演的」！看守所：她一切正常

快訊／桃園機場第二航廈天花板砸落　旅客回頭看傻眼

影／新竹26歲OL主動獻身！老實工程師「已讀不回」　竟被告性侵

嫌鄰居養鵝吵到睡不著　阿嬤熱水淋蛋「33顆燙到熟」被判拘

影／40歲女教授騙老公出差　「墾丁民宿偷情」門一開糗了：400萬

吃屎哥騎車衝國道「挑戰館長」！秒被紅斑馬攔：死定了　警一句話讓網笑翻

遺體卡進水口！台中婦清晨出門落水亡…拐杖鞋子擺好放岸邊

倒車撞死1歲金孫！阿公抱進診所「救救孩子」　保險公司恐追討賠償

2醉漢大鬧釣蝦場　釣客被嗆「看Ｘ小」…8打2還推下池

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

網紅實測「網路打字賺錢」套路！千萬別相信！小心個資、金錢遭騙

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

吃屎哥騎車衝國道「挑戰館長」！秒被紅斑馬攔：死定了　警一句話讓網笑翻

遺體卡進水口！台中婦清晨出門落水亡…拐杖鞋子擺好放岸邊

倒車撞死1歲金孫！阿公抱進診所「救救孩子」　保險公司恐追討賠償

2醉漢大鬧釣蝦場　釣客被嗆「看Ｘ小」…8打2還推下池

警局前的「美景」！辣妹趴在操場跑道曬屁屁　被狂讚「真是藝術呀」

拍保密公文傳給廠商諮詢　鎮公所課員涉洩密　

弟媳當人頭買賣土地賺4億　中信前財務長張明田兄弟收押

少棒隊戰績差「世界冠軍級教練」崩潰　棒打9選手屁股成「紅龜」

妹巧見前男友帶新歡超傷心　哥不捨4打2險害命狂嗆：下次開槍

快訊／台65騎士「趴地」慘死！騎乘的黃牌噴飛100公尺遠　行車畫面瘋傳

吃屎哥騎車衝國道「挑戰館長」！秒被紅斑馬攔：死定了　警一句話讓網笑翻

不想被咬...男孩決定「把自己關進去」　正確使用貓籠！網讚：有前途

越南運將聽到「台灣」秒抓狂！　他差點嚇尿丟錢落跑…

韓國瑜初選大勝披2020戰袍　介文汲：這是他逃不掉的天命

浪汪沒進過有屋頂的房子　第一次睡在床上…幸福變身絕美狗

示威者武力前所未見！　港警對BBC吐心聲「高層把我們推去送死」

總統大選雙劍之爭！韓國瑜玄武劍「逆轉太極」　蔡英文奉天劍「暗藏九五」

Google與中國合作涉「叛國」？　川普放話：我們會查！

尹鈞相演老師自嘲「回不去了」　崔振赫報殺弟仇淪落！

台南深夜規模3.3地震！震度3級搖醒網友：真的抖了一下

驚悚畫面曝！遊樂機「空中腰斬」遊客迎面撞擊支架...31人重摔落地

社會熱門新聞

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所..

阿尼基腰酸背痛　他驚呼：背後趴..

即／傳訊息交接未完成任務！　台..

快訊／台65黃牌騎士「趴地」慘..

醉漢鬧釣蝦場　釣客被嗆「看Ｘ小..

阿嬤超渡2嬰靈　全因乩童不讓她..

倒車撞死1歲孫　阿公自責痛哭

勇警李承翰告別式　91歲嬤邊哭..

新竹26歲OL主動獻身　工程師..

警局前的「美景」！辣妹趴操場跑..

台中婦遺體卡進水口！拐杖鞋子擺..

李承翰告別式...嘉義下雨了　..

教召未到！男辯「媽忘了」慘遭送..

民眾湧告別式致敬　痛哭：承翰英..

更多熱門

相關新聞

倒車撞死1歲孫　阿公自責痛哭

彰化張男15日早上11點多在家中倒車，疑因視線死角，沒看見1歲孫子站在後方推著娃娃車學走路直接撞上，造成孫子頭骨變形、顱骨骨折，送醫後傷重不治；張男在醫院急診室門口自責痛哭，張妻更一度跪地乞求上天救救孫子；警方初查為意外造成，已報請檢察官相驗。

阿扁簽書會成歌友會現場開唱超嗨

誤將N檔打R檔翁倒車撞毀11車

從小最疼她！阿公4次託夢都成真了

陳水扁14日到台玻館　扁友會到場

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺」

即／丹娜絲經過台灣　23:30海警發布

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所：救救孩子

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

即／丹娜絲海警！最快中午陸上警報

獨／恭喜王陽明當爸！蔡詩芸「試管懷孕」近3個月

出車禍！友：妻怎在車上…毛炸

阿尼基腰酸背痛　他驚呼：背後趴39個小孩

韓國瑜剛勝出！黨部龍魚跳池亡…國民黨回應了

標記鮪魚肚！ 水樂園門票省200

郭美美關5年出獄了！素顏現身「臉圓一圈」網認不出

貴賓疑被攤販「當眾打死」丟水溝

好感藏訊息！男生2回覆＝對妳有興趣

即／傳訊息交接未完成任務！　台南26歲警上吊亡

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面