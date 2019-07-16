　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹26歲OL主動獻身！老實工程師「已讀不回」　竟被告性侵

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

手機,講電話,滑手機,低頭族,等人,咖啡廳（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲林女主動獻身，約呂男到家中過夜，不料事後卻翻臉告性侵。（圖／免費圖庫stocksnap）

社會中心／綜合報導

新竹26歲林姓OL今年4月主動出擊，大膽約砲32歲呂姓竹科工程師，在自家住處沙發床共度春宵。呂男回家後意猶未盡，不料卻收到女方簡訊，要求去銀行匯款，他不明白意思，加上工作太忙忘記，最後竟挨告性侵。

林女控訴，呂姓工程師4月打電話跟她聊天，她覺得對方是正人君子，因此邀對方到家中繼續喝酒談心，豈料呂男眼見她衣著單薄、柔弱可欺，竟當場起了色心，還強脫她衣褲性侵得逞。

呂男被約談時完全狀況外，指當天是女方主動私訊他，表示很久沒見，看要不要見面聊聊，順便「床戰一下」，但他赴約後見對方身材高挑、面容姣好，一度害羞地低下頭猛滑手機，沒想到女方立刻撥開他的手機，不僅羞問「為什麼不理我？」還主動摸他的下體，讓他再也忍不住，後續一發不可收拾。

呂男說，他事後心滿意足地回到家，立刻收到林女簡訊，上頭寫明銀行帳戶，要求他趕緊匯款，但他工作太忙，一時忘記匯款，沒想到就收到警局通知，要求到案做筆錄。

▲▼手機,iPhone,Siri,低頭族,滑手機,手遊。（圖／pixabay）

▲呂男收到訊息後未加以理會，結果隨即收到警局通知。（圖／pixabay）

林女向檢方表示，是她主動邀呂男到家中作客沒錯，雙方也確實有聊天、滑手機，但她當時只是靠過去呂男身邊看手機，就被對方撲倒、強脫衣褲性侵，儘管整個過程非常短暫，但呂男還是違反了她的意願，因為她沒答應要做，也沒約定要多少錢，若有現在也不會提告。

不過，檢調勘驗2人LINE對話紀錄，發現林女曾對呂男說：「那麼愛做愛，她滿足不了你，不如換人」、「隨時都可以」、「就不會問我要做愛喔」、「我只想抱住你」等語。案發後，林女不僅將銀行帳戶傳給呂男，見對方未回，還兇狠嗆聲「不給錢是嗎？」、「欺人太甚，擺明耍我嗎？」

檢方認為，林女主動邀對方發生關係，不滿呂男沒有匯款，又無積極證據證明遭性侵，罪證不足，因此全案處分不起訴。

ET快訊
韓國瑜深夜發文：5個感謝　「逆增上緣」謝高雄市民諒解
郭台銘深夜發文「埋伏筆」　談初選失利：讓朋友們失望了

關鍵字：竹科工程師,仙人跳,一夜情,約砲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／40歲女教授騙老公出差　「墾丁民宿偷情」門一開糗了：400萬

高雄女傳訊弒母「機車要藏好」！認了教唆男友　父哭整晚不相信

快訊／中正區深夜槍響！男持刀砍警察　警開2槍還擊3人送醫

1日教召未到！苗栗男辯「媽媽太忙忘了」慘遭送辦　判決結果出爐GG

影片曝光！保時捷北宜逆向撞貨車　「開太慢」違規超車悲劇了…網：療癒

高雄男1年結21次婚！7年戀遭阻「刀插下顎」準岳母亡　19歲女友陪逃崩潰

新竹26歲OL主動獻身！老實工程師「已讀不回」　竟被告性侵

快訊／碰！宜蘭晚間2車相撞　1車慘衝進大水溝內

熱血鐵馬團站路中間拍照　機車長按喇叭提醒竟被罵「王x蛋」！

消防員火場救出8歲男童　竟是8年前救護車上「親手接生的」

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

ET特派記者V仔實際體驗分享 直擊年收百萬的真相！

電音版《你要的全拿走》燃炸全場　胡彥斌再現快嘴實力！！

「租金補貼」7/22開始申請！ 最高月領5000約7萬戶受惠　

新竹26歲OL主動獻身！老實工程師「已讀不回」　竟被告性侵

快訊／碰！宜蘭晚間2車相撞　1車慘衝進大水溝內

熱血鐵馬團站路中間拍照　機車長按喇叭提醒竟被罵「王x蛋」！

消防員火場救出8歲男童　竟是8年前救護車上「親手接生的」

東引島首起遊客死亡車禍　母女騎車自摔1死1傷　

跨國假愛情詐騙詐取9億新台幣　全國警打詐逮2280人

暑假特產！持滅火器狂噴三重派出所　煙霧迷漫屁孩開始Fun

影／看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭「是演的」！看守所：她一切正常

高雄奧迪哥搶紅燈高速一轉連撞2車　250萬TT當場變廢鐵　

PO網罵開單員警「畜生等級」　波麗士不忍了！堅持告到底

NYX控注意！超美眼影、唇彩，這個夏天不能錯過的激推薦單品

新竹26歲OL主動獻身！老實工程師「已讀不回」　竟被告性侵

輕颱「丹娜絲」最快凌晨生成！路徑北轉　周四、五最靠近台灣

日本療癒夏之旅！泡百年溫泉、賞螢火蟲　5處日式傳統旅館精選

隋棠2歲女兒暴走熱舞萌翻！　一看旁邊「Max超冷靜伴奏」…網笑歪

元元韓國拍證件照…超Q空氣瀏海成亮點！　網笑虧「移到旁邊就變花輪了」

自己的籃球自己救！　陳建州盼籃球人團結挺過台籃危機

義大利極右派私藏「空空導彈」　警方還查獲大量步槍+納粹匾額

陸AI公司推「鼻紋辨識技術」防寵物走失　更成為狗狗身分證！

認愛竇驍3月…何超蓮一聽到「閃婚」緊張了　感情進度曝光

【這就是街舞2】EP9 精華 惡夢舞成雞皮疙瘩收割機 吳建豪反被資深千璽套路

社會熱門新聞

看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭..

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一..

親生女教唆弒母　用「未來」當籌..

消防員火場救出8歲男童　竟是8..

教召未到！男辯「媽忘了」慘遭送..

新竹26歲OL主動獻身　工程師..

宜蘭晚間車禍　1車撞進大水溝

高球名將偷吃還休妻　法官：不准..

奧迪哥搶紅燈高速轉　失控GG了

夫凌晨下班騎車摔倒命危　妻痛心..

賤賣土地給弟媳　中信老臣A上億

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆..

熱血鐵馬團站路中間拍照　囂張擋..

退休老師伸狼爪　女看護哭喊：不..

更多熱門

相關新聞

工程師約砲忘匯款　竟收警局傳喚

工程師被約砲，卻因太忙忘記匯款挨告性侵！一名竹科工程師，與年輕OL相約炒飯，事後卻收到警方傳喚說明，控告他性侵，由於檢方發現，是OL主動邀約，事後的確也傳LINE要錢，認定2人為約砲沒付錢，再加上沒有其他證據，因此工程師或不起訴處分。

竹科工程師約旅館「姊妹啪」竟是仙人跳

工程師約3人行　閨蜜讓他硬拳頭

女乘客太主動　運匠結局超逆轉

男一夜情X破套子仍繼續　愛滋梅毒菜花一次上門

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭是演的

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

她參加婚禮「新郎竟是男友」氣炸

即／郭台銘深夜發文：讓朋友們失望了

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

男童每天跳繩1000下卻變「全班最矮」

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！

韓國瑜臉書聲明：五個感謝

楊冪下車「渾圓豪球」掉出！機場男員工偷回頭

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

彭于晏出局！《上氣》曝選角條件

更多

最夯影音

更多

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面