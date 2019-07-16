新竹26歲OL主動獻身！老實工程師「已讀不回」　竟被告性侵

▲林女主動獻身，約呂男到家中過夜，不料事後卻翻臉告性侵。（圖／免費圖庫stocksnap）

社會中心／綜合報導

新竹26歲林姓OL今年4月主動出擊，大膽約砲32歲呂姓竹科工程師，在自家住處沙發床共度春宵。呂男回家後意猶未盡，不料卻收到女方簡訊，要求去銀行匯款，他不明白意思，加上工作太忙忘記，最後竟挨告性侵。

林女控訴，呂姓工程師4月打電話跟她聊天，她覺得對方是正人君子，因此邀對方到家中繼續喝酒談心，豈料呂男眼見她衣著單薄、柔弱可欺，竟當場起了色心，還強脫她衣褲性侵得逞。

呂男被約談時完全狀況外，指當天是女方主動私訊他，表示很久沒見，看要不要見面聊聊，順便「床戰一下」，但他赴約後見對方身材高挑、面容姣好，一度害羞地低下頭猛滑手機，沒想到女方立刻撥開他的手機，不僅羞問「為什麼不理我？」還主動摸他的下體，讓他再也忍不住，後續一發不可收拾。

呂男說，他事後心滿意足地回到家，立刻收到林女簡訊，上頭寫明銀行帳戶，要求他趕緊匯款，但他工作太忙，一時忘記匯款，沒想到就收到警局通知，要求到案做筆錄。

▲呂男收到訊息後未加以理會，結果隨即收到警局通知。（圖／pixabay）

林女向檢方表示，是她主動邀呂男到家中作客沒錯，雙方也確實有聊天、滑手機，但她當時只是靠過去呂男身邊看手機，就被對方撲倒、強脫衣褲性侵，儘管整個過程非常短暫，但呂男還是違反了她的意願，因為她沒答應要做，也沒約定要多少錢，若有現在也不會提告。

不過，檢調勘驗2人LINE對話紀錄，發現林女曾對呂男說：「那麼愛做愛，她滿足不了你，不如換人」、「隨時都可以」、「就不會問我要做愛喔」、「我只想抱住你」等語。案發後，林女不僅將銀行帳戶傳給呂男，見對方未回，還兇狠嗆聲「不給錢是嗎？」、「欺人太甚，擺明耍我嗎？」

檢方認為，林女主動邀對方發生關係，不滿呂男沒有匯款，又無積極證據證明遭性侵，罪證不足，因此全案處分不起訴。