1歲童推娃娃車學走路　阿公倒車沒看到撞死...哭喊：我的金孫啊

記者陳玉／彰化報導

在埤頭鄉經營洗車場20多年的張姓男子，15日早上11點多在家中倒車，疑似因視線死角，沒看見1歲孫子推著娃車站在後方學走路而直接撞上，造成孫手頭骨變形、顱骨骨折，送醫後傷重不治；張男在醫院急診室門口自責大哭，張妻更一度跪地乞求上天救救孫子，男童父母也從台中趕到醫院，得到的卻是小孩過世消息，忍不住痛哭失聲；警方初查為意外造成，已報請檢察官今相驗。

▲張姓阿公疑似視線死角，倒車時不慎撞死1歲男孫。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



▲男童到院時已無呼吸心跳，經搶救40分後仍因頭部外傷嚴重宣告不治。



彰化縣消防局埤頭分隊表示，事發當下，張姓阿公先抱著男童送往附近診所急救，但因傷勢過重才通報救護車轉送彰化醫院，到場時男童已無呼吸心跳、身上無明顯外傷；彰化醫院急診室主任詹征褘表示，經搶救40分鐘後男童仍因傷重不治，主要外傷為頭骨變形，研判顱骨骨折。

▲張男與妻子在埤頭鄉經營洗車場20多年。



據悉，張男在埤頭鄉經營洗車場20多年，兒子與媳婦都在台中工作，張男與妻子邊洗車、邊顧孫，張男忍不住自責，「金孫從小帶到大，沒想到突然跑出來...」，張妻更跪在急診室門口懇求上天憐憫男童還小，但無奈男童傷勢過重，無力回天，男童父母接獲噩耗也連忙從台中趕到醫院，無法接受男童已逝，一家人哀傷痛哭。

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