　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／桃園機場第二航廈天花板砸落　旅客回頭看傻眼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼快訊／桃園機場第二航廈天花板砸落　旅客回頭看傻眼。（圖／爆料公社）

▲桃園機場第二航廈天花板砸落，引起旅客注意。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／桃園報導

桃園機場第二航廈15日晚間近10點驚傳天花板墜落，有旅客向《ETtoday新聞雲》投訴，指天花板突然無預警砸落，好在沒有砸中任何人，算是虛驚一場，但安全性問題令人憂慮。

航警局表示，晚間9點38分有接獲通報，指二航廈一樓入境大廳南側天花板有水泥塊砸落，但無人受傷，所以第一時間通知維護處值班人員，並請保全隔離現場，由清潔人員協處地面碎塊，原因初判是樓層地板水泥塊砸落入境大廳天花板結構，事後由值日主管指揮各單位處理善後事宜。

▲▼桃機第二航廈天花板掉落。（圖／牛姓民眾提供提供）

▲▼桃機第二航廈天花板掉落。（圖／牛姓民眾提供）

▲▼桃機第二航廈天花板掉落。（圖／牛姓民眾提供提供）

另外，也有一名男乘客在臉書社團「爆料公社二社」貼出照片，指桃機第二航廈稍早天花板掉落，「還好沒有砸到人，嚇了一跳。」

由於地點發生在國門桃園機場，許多網友看完都大吃一驚，紛紛留言表示，「天啊，太誇張了」、「丟臉，門面就都丟光了」、「不是漏水又是掉天花板，唉」、「很快就能靠桃機揚名世界了」、「桃機日常」、「不知道當初工程檢驗事怎麼過的...」掀起熱議。

▼天花板破了個洞。（圖／爆料公社）

▲▼快訊／桃園機場第二航廈天花板砸落　旅客回頭看傻眼。（圖／爆料公社）

▼機場保全到場。（圖／牛姓民眾提供，下同）

▲▼桃機第二航廈天花板掉落。（圖／牛姓民眾提供提供）

▲▼桃機第二航廈天花板掉落。（圖／牛姓民眾提供提供）

▲▼桃機第二航廈天花板掉落。（圖／牛姓民眾提供提供）

▼桃機第二航廈天花板掉落。（圖／讀者提供）

▲▼桃機第二航廈天花板掉落。（圖／讀者提供）

▲▼桃機第二航廈天花板掉落。（圖／讀者提供）

ET快訊
參加喜宴「新郎竟是男友」！她氣炸鬧會場：不是說參加哥哥婚禮？
即／桃園機場第二航廈天花板砸落！旅客回頭看傻眼　現場照曝光
韓國瑜晚間高雄現身！「若當選總統」承諾：一定釋放南部潛力

關鍵字：桃園機場,第二航廈

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／桃園機場第二航廈天花板砸落　旅客回頭看傻眼

基隆市代理教師招收262人　月薪43K起

赴美參訪波音　鄭文燦：黑貓中隊基地成立「航空博物館」

獨／旗津拚觀光還沒發大財　漁民憂「行動汽油彈」滿街趴趴造！

台南宮廟行動公約奏效　市警局：妨礙安寧案驟降近7成

安心購！桃園全國東方美人茶得獎茶　有貼「防偽封籤」

服務郵界46年　台南郵局蘇慶輝局長功成身退

來自李白故鄉！吉爾吉斯青少年花蓮交流　語言不通但互相珍惜

颱風「丹娜絲」要來了！防護岸崩塌潰堤　王惠美視察易淹水工程

全台第一！慈科大內設失智社區服務據點　阿公阿嬤免費上學去

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

【這就是街舞2】EP9 虐心淘汰戰!千璽苦難抉擇 戰隊 Battle升级 小豬怕遇團滅危機｜羅志祥 易烊千璽 韓 庚 吳建豪｜Street Dance Of China 2

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

快訊／桃園機場第二航廈天花板砸落　旅客回頭看傻眼

基隆市代理教師招收262人　月薪43K起

赴美參訪波音　鄭文燦：黑貓中隊基地成立「航空博物館」

獨／旗津拚觀光還沒發大財　漁民憂「行動汽油彈」滿街趴趴造！

台南宮廟行動公約奏效　市警局：妨礙安寧案驟降近7成

安心購！桃園全國東方美人茶得獎茶　有貼「防偽封籤」

服務郵界46年　台南郵局蘇慶輝局長功成身退

來自李白故鄉！吉爾吉斯青少年花蓮交流　語言不通但互相珍惜

颱風「丹娜絲」要來了！防護岸崩塌潰堤　王惠美視察易淹水工程

全台第一！慈科大內設失智社區服務據點　阿公阿嬤免費上學去

費德勒吞敗卻沈穩備受讚賞　透露打網球意義不是為守住紀錄

酒駕罰9萬…超狂媽「智商飆高」逼小六女騎車：無照只要6000元

女童咳嗽「臉慘白」...診所醫機警幫抽血　轉院果然揪出癌

瓊斯盃／帕克實現來台「使命」　讚賞中華白詮釋永不放棄

影／《金牌特務：金士曼起源》首支預告！「超華麗卡司」網暴動：很可以

評／韓國瑜市政包袱成最大軟肋　柯文哲動向牽動2020

瓊斯盃／中華白拚勁獲讚賞　吳永盛：就要搶學長位子

孫協志喊過加油…韓瑜「兒子」撐4年離世！　連喪2寶貝：痛哭一夜醒來又落淚

快訊／威力彩「10億頭獎」又槓龜了！發大財還有機會　18日再拚一波

瓊斯盃／互飆20分對抗　陳盈駿大讚吳永盛企圖心

地方熱門新聞

登山會長魂斷南插天山　遺體搬抵..

「我是青埔人」　見證桃園高鐵發..

歷經10多年豐富專案開工　盧秀..

二手商販轉售劣質芒果市府不寬貸

即／桃機第二航廈天花板砸落　旅..

登南插天山失聯男找到　不幸身亡..

廣德家遭查稅轉快閃店！老闆：韓..

「有人生病！」高雄飢餓30臨時..

旗津行動汽油彈趴趴造　船民無奈

日治時代土地遭強收　日月潭30..

高雄中山大學　首辦DNA急智王..

韓粉恐嚇「砸妳家」！18歲女學..

奉天宮媽祖環台祈福　貼香條有學..

南澳農場8/1起1露營位收50..

更多熱門

相關新聞

台東青年海廢浮球大改造　桃園機場展示

台東縣環境教育中心與台東專科學校文化創意設計科合作，利用浮球作為學生的創作素材，藉由藝術的呈現，賦予這些浮球新的生命，達到循環再生，同時也探討海漂垃圾對我們環境所造成的影響，作品已於即日起至9月在桃園國際機場出境處展出。

他把老婆「公主抱」扔下4樓再接著跳　女方慘成人肉護墊

桃機長榮櫃台設施持續「升級」　出境大廳成過境旅館　　

長榮罷工今71航班停飛　旅客氣憤前晚不敢睡覺

跨境詐欺騙韓國人　警桃機堵當場逮7人

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經　女加油員回嗆閉嘴了

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面