快訊／桃園機場第二航廈天花板砸落　旅客回頭看傻眼

▲桃園機場第二航廈天花板砸落，引起旅客注意。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／桃園報導

桃園機場第二航廈15日晚間近10點驚傳天花板墜落，有旅客向《ETtoday新聞雲》投訴，指天花板突然無預警砸落，好在沒有砸中任何人，算是虛驚一場，但安全性問題令人憂慮。

航警局表示，晚間9點38分有接獲通報，指二航廈一樓入境大廳南側天花板有水泥塊砸落，但無人受傷，所以第一時間通知維護處值班人員，並請保全隔離現場，由清潔人員協處地面碎塊，原因初判是樓層地板水泥塊砸落入境大廳天花板結構，事後由值日主管指揮各單位處理善後事宜。

▲▼桃機第二航廈天花板掉落。（圖／牛姓民眾提供）

另外，也有一名男乘客在臉書社團「爆料公社二社」貼出照片，指桃機第二航廈稍早天花板掉落，「還好沒有砸到人，嚇了一跳。」

由於地點發生在國門桃園機場，許多網友看完都大吃一驚，紛紛留言表示，「天啊，太誇張了」、「丟臉，門面就都丟光了」、「不是漏水又是掉天花板，唉」、「很快就能靠桃機揚名世界了」、「桃機日常」、「不知道當初工程檢驗事怎麼過的...」掀起熱議。

▼天花板破了個洞。（圖／爆料公社）

▼機場保全到場。（圖／牛姓民眾提供，下同）

▼桃機第二航廈天花板掉落。（圖／讀者提供）