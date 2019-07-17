中共宣布近期軍演　沈一鳴：強化聯合情監偵機制

軍聞社／記者吳柏融報導

國防部參謀總長沈一鳴上將16日先後視導海、空軍司令部，代表三軍統帥蔡英文總統、國防部長嚴德發慰勉辛勞，除了提出工作指導外，期許官兵戮力戰訓本務工作，提升部隊整體戰力，維護國家安全。

沈總長上午首先前往海軍司令部聽取簡報，提出工作指導；沈總長表示，海軍是國際科技軍種，也是維護海權和海防的重要戰力，在人員專業訓練方面，訓練的深度及強度，應予以強化，在安全第一的前提下，逐步完成戰備任務訓練，提升整體作戰效能。

沈總長指出，針對近期中共「軍演」，在應處方面，應規劃相對應的預置兵力，並強化聯合情監偵機制，發揮「早期預警」功能，確保海疆安全。

沈總長於視導空軍司令部時指出，人才培育相當重要，新招募人員不論是士兵、士官或是軍官，在人才培育方面，都有具體的作法，在領導統御及法紀觀念部分，更應運用各項集會時機，宣達軍紀規定與案例，將法紀觀念深植官兵心中；同時，對於新進人員持恆加強教育，杜絕違紀事件肇生，維護國軍優質形象。

沈總長並提醒安全的重要，包括飛安、地安、人安及物安，所有的安全工作，希望在風險管控的作為下，按照「程序、步驟、要領」持恆推動，並戮力貫徹，務期達到「零危安、零風險」的目標，確保部隊戰力。