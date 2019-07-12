發揮早期預警功能　北部海空駐軍監控機艦動態

軍聞社／記者李忠軒報導

國防部長嚴德發12日視導北部地區海空軍駐軍，代表三軍統帥蔡英文總統慰勉官兵堅守崗位，保持高度警覺，執行聯合情監偵任務，發揮早期預警功能，捍衛國家安全的辛勞。

嚴部長上午由國防部相關聯參陪同，視導北部偏遠地區海、空軍部隊，聽取單位任務簡報，並前往戰情室了解官兵執勤狀況，對他們隨時保持警覺，監控海、空域的安全，表達高度肯定。

嚴部長於工作指導時，首先強調各單位在戰略上的重要性，並期勉官兵持續扮演國軍的「耳目」與「觸角」，發揮聯合情監偵功能，以「聽得到、看得見、能指揮」的原則，發揮早期預警功能，嚴密監控北部地區機、艦區域內動態，期使聯合情監偵作戰效能具體發揮，確保國防安全固若金湯。

在部隊訓練工作方面，嚴部長指導各級幹部針對官兵專業技能反覆訓練，使每個人能熟悉自己的專長，進而學習第二或第三專長，拓展官兵學習領域，發掘個人潛能，使興趣與工作相結合，達到「一專多能」的訓練目標。

「唯有裝備妥善，才能具備基本作戰能力。」嚴部長特別提醒各級幹部落實裝備維保工作，平時依程序、步驟、要領實施保養，提升裝備妥善率，確保部隊戰力不墜。

嚴部長說「一支有戰力的部隊，不僅武器裝備精良，團隊的向心力也很重要」，勉勵領導幹部要做好官兵的生活照顧，鼓勵官兵發展社團活動，並強調社團人數多寡不是重點；主要是透過社團活動，增進官兵生活互動與興趣交流，凝聚團隊向心。

此外，嚴部長也指示各單位應落實保防安全作為，強化營區安全防護與自衛戰鬥技能，提升官兵應變處置能力，防範有心人士蓄意滲透破壞。

「從穿上軍服的這一刻起，保家衛國就是我們的責任與使命。」嚴部長與官兵精神講話時，更期勉大家體認國軍「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」的核心價值，並強調「當我們自信能捍衛國家安全，民眾就會對國軍有信心」，鼓勵官兵建立自信與專業能力，堅守工作崗位及職責，以實際行動與付出，獲得國人的支持與肯定，達成保國衛民的神聖使命。