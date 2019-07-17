嬰幼兒食品含有添加糖和甜味劑　世衛：恐危害味覺發育

▲世界衛生組織研究顯示，嬰幼兒食品含糖量過高將危害牙齒生長和味覺發育。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

實習記者陳耿閔／綜合報導

世界衛生組織（WHO）公布最新研究結果顯示，多數廠商在販售給6個月以下的嬰幼兒副食產品中，含有過高的含糖量，並且添加糖和其他甜味劑，儘管這種作法不違反歐盟法律，但這將可能導致兒童的牙齒生長和味覺發育，使得兒童更加偏愛甜食。

世界衛生組織在2017年11月至2018年1月期間，對奧地利、保加利亞、匈牙利和以色列的516家商店內收集近8000種嬰幼兒食物或飲料，分析其產品和廣告訊息，結果顯示有28%至60%不同比例，標示其產品適合6個月以下的嬰兒食用。

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世界衛生組織歐洲區域辦事處補說道，在大約50%的食品測試中，有超過30％食品的卡路里全部來自於糖份，約三分之一的產品含有添加糖和其他甜味劑。世界衛生組織認為，此舉並沒有遵守應向6個月以下的嬰兒銷售商業性的副食產品的規定。

對此世界衛生組織歐洲區域辦事處主任賈克伯（Zsuzsanna Jakab）表示，嬰幼兒時期的營養非常重要，將確保兒童順利成長，並且預防超重、肥胖和飲食等相關的疾病，這是確保健康生活方式重要一環。

世界衛生組織呼籲，目前已設計一份針對6至36個月嬰幼兒的「營養模型」，為各年齡段兒童提供適當的飲食指南，以協助其成員國透過立法來防止高糖攝入的可能性。