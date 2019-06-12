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剛果伊波拉疫情越境！WHO證實烏干達「首例確診」　5歲男童死亡

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▲▼非洲剛果民主共和國發生史上第二大伊波拉疫情。（圖／路透）

▲非洲剛果民主共和國發生史上第二大伊波拉疫情，鄰國烏干達11日爆感染首例。（圖／路透，示意圖。）

國際中心／綜合報導

世界衛生組織11日宣布，已確認烏干達出現1例「輸入性」伊波拉出血熱病例，感染的5歲男已身亡，這也是自鄰國剛果（金）爆發新一輪伊波拉疫情以來，在烏干達境內發現的第一起病例。伊波拉出血熱的臨床表現主要為發熱、出血以及臟器損害，死亡率高達50%至90%。

綜合媒體報導，根據世界衛生組織當天發表的聲明指出，確診病例是一名來自剛果（金）的5歲男童，他在9日隨家人從兩國邊境進入烏干達尋求醫療，結果被確診感染伊波拉病毒。

據了解，男童是與家人拜訪住在剛果（金）的親戚後，開始出現吐血等症狀並被送往當地醫院，醫護人員研判可能感染了伊波拉病毒，因此將他緊急送往伊波拉治療小組，再由烏干達病毒機構(Uganda Virus Institute, UVRI)確診。

報導也指出，這位受到感染的兒童後來在烏干達一家醫院接受治療，但已不幸身亡，與他接觸者則被密切監控。事實上，烏干達之前就有過處理伊波拉病情的經驗，這次對該起輸入性病例也已做好準備，已為全國165個衛生機構近4700名衛生工作者接種疫苗。

伊波拉出血熱是由伊波拉病毒引起的一種出血性傳染病，主要透過接觸病患或感染動物的血液、體液、分泌物以及排泄物等感染，臨床表現主要為發熱、出血以及臟器損害，死亡率高達50%至90%。

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關鍵字：伊波拉病毒,剛果,烏干達,WHO,世界衛生組織

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