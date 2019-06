剛果伊波拉疫情越境！WHO證實烏干達「首例確診」　5歲男童死亡

▲非洲剛果民主共和國發生史上第二大伊波拉疫情,鄰國烏干達11日爆感染首例。(圖/路透,示意圖。)

國際中心/綜合報導



世界衛生組織11日宣布,已確認烏干達出現1例「輸入性」伊波拉出血熱病例,感染的5歲男已身亡,這也是自鄰國剛果(金)爆發新一輪伊波拉疫情以來,在烏干達境內發現的第一起病例。伊波拉出血熱的臨床表現主要為發熱、出血以及臟器損害,死亡率高達50%至90%。

綜合媒體報導,根據世界衛生組織當天發表的聲明指出,確診病例是一名來自剛果(金)的5歲男童,他在9日隨家人從兩國邊境進入烏干達尋求醫療,結果被確診感染伊波拉病毒。

據了解,男童是與家人拜訪住在剛果(金)的親戚後,開始出現吐血等症狀並被送往當地醫院,醫護人員研判可能感染了伊波拉病毒,因此將他緊急送往伊波拉治療小組,再由烏干達病毒機構(Uganda Virus Institute, UVRI)確診。

報導也指出,這位受到感染的兒童後來在烏干達一家醫院接受治療,但已不幸身亡,與他接觸者則被密切監控。事實上,烏干達之前就有過處理伊波拉病情的經驗,這次對該起輸入性病例也已做好準備,已為全國165個衛生機構近4700名衛生工作者接種疫苗。

伊波拉出血熱是由伊波拉病毒引起的一種出血性傳染病,主要透過接觸病患或感染動物的血液、體液、分泌物以及排泄物等感染,臨床表現主要為發熱、出血以及臟器損害,死亡率高達50%至90%。

"The young patient - 5- year-old index case of #Ebola died last night. Two more samples were sent to UVRI and have tested positive. We, therefore, have three confirmed cases of #Ebola in #Uganda"- @JaneRuth_Aceng https://t.co/oypAqpNZEW