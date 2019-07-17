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每天都能吃到「獨特嚼感」！劉沛與女友公開「美式」創意bagel吃法

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▲▼ 劉沛與女友的「美式」創意bagel吃法大公開 。（圖／業者提供）

▲劉沛與女友的「美式」創意bagel吃法大公開 。（圖／翻攝自IG，以下同）

消費中心／綜合報導

知名YouTuber「劉沛」是名華裔美籍人士，因為當紅系列影片而廣為人知，時常在頻道「the劉沛」中分享旅行Vlog，自然又有趣的內容吸引不少粉絲關注。而他最近還跟女友接連分享美式Bagel創意吃法，引起網友熱烈討論。

喜歡吃貝果的人很多，無論是甜的、鹹的、單吃或佐料皆相當美味。而華裔美籍的劉沛平常就喜歡吃美式食物，像是美式Bagel就很適合當早餐吃，而他吃bagel方式其實非常簡單，都不切直接拔掉一小塊，再配上cream cheese，雖然是懶人吃法卻很美味。劉沛最近也在IG上分享愛上「Amelie's Bagel」。

▲▼ 劉沛與女友的「美式」創意bagel吃法大公開 。（圖／業者提供）

劉沛表示，「第一次吃Amelie's Bagel已經切開一半，可以全部抹到醬，完全適合我這種懶人超方便！」而他的女友美根看到劉沛分享的美式創意吃法，也在自己IG上分享推薦吃法，「我喜歡在藍莓Bagel上加一些美味水果，就是一頓豐富的早餐！」看完兩人分享的美式Bagel創意吃法，也引起網友跟風潮。

其實，貝果的發展已有400多年歷史，大約100多年前跟著東歐猶太移民來到紐約，由於口味豐富多元、美味又飽足，漸漸在紐約發揚光大，不僅成為在地人最愛的國民美食，更是國際遊客到訪紐約必吃的特色餐點。紐約人不只喜歡把貝果當早餐，事實上，餐桌上的每一餐都可見貝果身影，例如切成小塊沾湯一起吃，比法國麵包或吐司更有飽足感。

▲▼統一貝果 。（圖／業者提供）

而上市來銷售超過1億顆的Amelie's Bagel，就是美式貝果代表之一！扎實、Q感又帶有獨特嚼勁的口感，無論是切達起司或藍莓寒天口味，都是小七的熱門美式早餐。切達起司貝果使用進口奶油乳酪，口感細緻且有濃郁奶香，使人意猶未盡；藍莓寒天貝果使用進口北美藍莓，飽滿香甜，果香四溢，深受女性族群喜愛。

除了可以像劉沛直接撕一小塊配上cream cheese，或切成小塊沾湯一起吃外，也可以貝果替代三明治或漢堡的麵包，口感上更有層次。甚至像劉沛女友美根把藍莓Bagel搭配當季水果一起吃，健康又美味。覺得每天早餐菜單總是了無新意嗎？不妨試試看美式經典Amelie's Bagel吧！而且現在到7-11用icash 2.0買Amelie's Bagel+指定的沙拉，還可以得到OPEN POINT 1,000點喔！

#本文與Amelie's Bagel合作

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關鍵字：Amelia’s Bagel,貝果

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