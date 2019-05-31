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人氣團購冠軍！台南日式「Q胖貝果」　低油低糖20種口味直送你家！

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▲超人氣鬆軟「日式貝果」　低油低糖20種口味直送你家！。（圖／ETtoday）

 圖、文／WOW愛美食

大家有吃過貝果嗎？提到貝果一般聯想到的都是麵體稍硬的美式貝果吧？雖然有獨特的嚼勁，但小朋友或長輩可能不太好咬，小編就在台南找到位於光明街知名的「日式貝果」－－「甜蜜點Q胖貝果」，不僅有鬆軟的口感，還有多達20種口味能選擇，更有完整的宅配服務，想吃不一定要跑一趟台南，也可以幫你送到家喔！

▲超人氣鬆軟「日式貝果」　低油低糖20種口味直送你家！。（圖／ETtoday）

「每一個飽滿的貝果，都能見到店家的用心」，甜蜜點不同於一般常見的美式貝果，選用日本的皇后麵粉做為原料，吃水量高，烤的時候比較不會生澀，並經過二次發酵和過煮，提升口感，而做出來的貝果也比一般常見的美式貝果來的寬厚，吃起來很柔軟好入口，輕輕撕就可以輕鬆撕開，扭轉你對於貝果的印象！

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▲超人氣鬆軟「日式貝果」　低油低糖20種口味直送你家！。（圖／ETtoday）

一般超商或是咖啡廳的貝果如果要加料，多半都是把貝果切一半再放中間對吧？不過烘焙甜蜜點是在製作過程中就把餡料包進去，而且每一種口味搭配的麵糰都是專屬的，做一種口味就要重新打一次麵糰，相當耗費人力和時間，而且老闆說，這些都不是跟別人學的，是一點一滴去嘗試、聽聽顧客的建議去改良，才造就了每款獨一無二的貝果。

▼餡料在製作時就包入麵糰裡。

▲超人氣鬆軟「日式貝果」　低油低糖20種口味直送你家！。（圖／ETtoday）

▼過煮可以做出表皮較Ｑ彈的口感。

▲超人氣鬆軟「日式貝果」　低油低糖20種口味直送你家！。（圖／ETtoday）

▼貝果烤出超美的漸層色澤。

▲超人氣鬆軟「日式貝果」　低油低糖20種口味直送你家！。（圖／ETtoday）

因為甜蜜點的貝果本身麵體就有口味，小編本來以為會相當重口味，沒想到其實貝果本身都味道不會太濃烈，例如抹茶就是帶著淡淡清香、巧克力有可可味，比起來餡料的味道會比較重，但兩個搭配非常和諧，每一口都吃到不同比例的餡料和貝果，相當有層次，小編私心喜歡的「雙層起司香料貝果」，除了外層有大量的酥脆的乳酪絲，內餡的滿滿得起司塊真的超滿足，絕對是起司控的最愛。

▲超人氣鬆軟「日式貝果」　低油低糖20種口味直送你家！。（圖／ETtoday）

甜蜜點在挑選原物料方面做了嚴格的把關，以成份越簡單為優先考量，製作階段也不使用額外的添加物，盡量接近天然的狀態，低糖、低油、低鹽的特性很適合愛吃麵包的朋友，在享受美食的同時也能享受健康！一般麵包店很容易有報廢的狀況，店家也透過網購／實體預定接單的方式，做到「零報廢」，希望不要浪費每一份食材，重視新鮮營養與兼顧地球環保。

▲超人氣鬆軟「日式貝果」　低油低糖20種口味直送你家！。（圖／ETtoday）

看了這麼多繽紛的貝果，是不是覺得很適合送禮呢？店家為了滿足廣大顧客的需求，特地設計了「6入貝果禮盒」，目前在門市購買可以自由挑選想要哪6種貝果，特別設計的盒子讓你買了以後可以直接送給親朋好友，而且耐重、防水的加工也不怕冷凍運送會壞掉，真的是非常貼心阿！

超人氣鬆軟「日式貝果」　低油低糖20種口味直送你家！。（圖／ETtoday）

人氣團購冠軍！台南知名「日式貝果」　低油低糖20種口味直送你家！

由於甜蜜點最初是以精品甜點、法點出發，因此除了貝果之外，還有賣像是磅蛋糕、布朗尼、檸檬塔等等，許多知名飯店咖啡廳、化妝品專櫃茶會、招待會提供的甜點都是他們家的，想體驗時尚下午茶不用跑到大飯店，在家可以輕鬆享受喔！

【甜蜜點Q胖貝果】

電話：06-200-3558
地址：台南市東區光明街145號
網購訂單：https://www.facebook.com/sweet.spot.top/menu/
粉絲專頁：https://www.facebook.com/sweet.spot.top/
預訂系統：https://line.me/R/ti/p/%40jbz6359s

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關鍵字：貝果,甜蜜點,台南美食,WOW愛美食

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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