鄭愁予駐校東大非「錯誤」　盧秀燕：記得回台中當「歸人」

▲盧秀燕致贈鄭愁予紀念品，感謝對台中市重要付出。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

東海大學駐校榮譽講座教授詩人鄭愁予即將離台返美，特別將70多年詩人生涯珍藏的相關手稿、文物送給金門縣政府文化局，市長盧秀燕16日特別前往東大，她說，一個城市因重視歷史與文化藝術而偉大，一首「錯誤」撫慰多少台灣人，期盼鄭教授返美後，也要記得回台中當「歸人」。

請繼續往下閱讀...

▲盧秀燕和鄭愁予欣賞詩作。（圖／台中市政府提供）

「一個城市不會因為擁有眾多硬體建築而偉大，但會因為重視歷史、文化和藝術而偉大。」盧秀燕表示，《錯誤》可以說是一首國民詩，多數國民都能朗朗上口，鄭教授一生顛沛流離，卻用一首詩撫慰了眾多台灣人，台灣人更因為讀了他的詩而反思、安定，她要代表台中市民感謝東海大學，不僅聘請鄭教授擔任駐校榮譽講座教授，更讓重要的文化資產保存在台中。

▲東大師生和盧秀燕、鄭愁予合影。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕還說，她與鄭教授同是基隆老鄉，鄭教授的親弟弟更是她的高中老師，但她卻直到今天才知道，笑說鄭老師太低調，就連在校讀課本讀到《錯誤》這首詩也不提示一下；她祝福鄭教授旅美順利，也期盼鄭教授過完美國「過客」，記得回台中當「歸人」。

▲鄭愁予擊鼓23響。（圖／台中市政府提供）

離別記者會也安排「鐘鼓齊鳴頌和平」，由鄭愁予教授擊鼓23響，帶領眾人自數字800喊到823，象徵撞響和平之鐘，盧秀燕也與眾人一同朗誦詩歌《當撞響和平之鐘到八百二十三聲》，共同祈求世界和平。

文化局說明，鄭愁予民國38年16歲跟隨家人從北京逃難來台，目睹戰地的悽慘，也遇見礦災發生，為災民難民寫下了第一首詩《草鞋與筏子》，一生寫詩多是從關懷他人出發，進而創作多首憂國奮發的詩章，《寂寞的人坐著看花》獲得國家文藝獎，其中獲得全球生命文學創作獎的作品《和平的衣缽》，更展現寄與全人類和平大同的世界觀。