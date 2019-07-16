要求中火少燒生煤卻又要發展電動車　盧秀燕：兩者不違背

▲盧秀燕表示，將全力發展電動車。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府環保局長吳志超16日以「建置友善電動車使用環境」為題作專案報告，席間財政局長質疑，發展電動車還是要用電，這是否和目前取締中火發電有抵觸，台中市長盧秀燕解釋，兩者並不違背，重要的是，選擇哪種好的能源方式。

▲環保局長吳志超針對發展電動車作專案報告。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政府上午召開市政會議，吳志超指出，台中市汽車數109萬輛，全國第1，機車數171萬輛，全國第3，汽柴油發油量是台北2倍，因此為改善空污，推動電動車誓在必行，目前台中市電動機車28530輛，充電站只有481站，六都第三，未來和中央合編1.8億元補助老舊機車汰換電動車，充電站需求量會大增，因此2022年，目標再增加150站。

盧秀燕表示，有人認為鼓勵多用電動機車，會不會因為增加發電量，導致中火又增加燃煤，產生空污，如此形成惡性循環？她認為在能源使用上，從最早的柴油，變成汽油，再到現在的電動車，其實就是要讓能源有效發電，減少污染，她舉例，歐洲將近20個國家，在2030年就要全面取消煤電，盡管歐洲大陸煤礦很多，發電成本便宜，可是為什麼捨煤不用，就是因為污染太嚴重。

盧秀燕還說，前英國駐台灣大使出席花博閉幕，她詢問後得知英國原本要在2030年關閉所有煤廠，後來決議要提前到2025年，當全世界都認為利用燃煤發電是落伍、是空汙的，台灣卻還不斷的蓋煤電廠，這就值得省思，所以，發展電動車沒有錯，錯的是該用什麼樣的發電方式。

她還說，市政府為了鼓勵民間多利用電動車，祭出補助和優惠兩項作法，補助方面，換車有補助，免繳牌照稅、燃料稅，還有，所有公立停車場免費停車，最後，環保局也有相關完善配套條例，例如補助設立電池交換站、充電站等。

盧說，發展電動車以改善空污，並不會馬上看到成效，都要花費很多錢和人力，但為營造宜居城市，與全世界先進國家接軌的城市，市府在各方面如人文歷史、環境生態等議題，都會努力去做。