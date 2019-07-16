金曲獎台語歌后…世大運台灣首面游泳獎牌得主　盧秀燕：台中之光

▲盧秀燕表揚台語歌后江惠儀（中）。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

今年第30屆金曲獎台語最佳女歌手獎落台中，歌后江惠儀家就住在太平，而2019拿坡里世界大學運動會剛落幕，台灣選手王星皓是台灣史上奪得游泳獎牌的第一人，王是潭子人，市長盧秀燕16日市政會議表揚2人，稱讚他們是台中之光，以他們為榮。

▲盧秀燕表揚游泳好手王星皓（右1）。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕16日在市政會議上，頒發「台中市傑出人士榮譽獎章」給第30屆金曲獎台語最佳女歌手江惠儀，肯定江在台語流行樂壇的卓越表現，而台中游泳選手王星皓在2019拿坡里世界大學運動會，勇奪台灣史上第一面游泳獎牌，盧說，亞洲人的體型相較歐美人士較為弱勢，但選手能夠持續付出心力，在國際發光發熱，實屬不易。

新聞局指出，江惠儀畢業於國立交通大學，現職是中華電信的資訊工程師，小時候在台中公園走唱，長大後在台中的民歌西餐廳與Pub駐唱，打下厚實的歌唱與實戰經驗，後來投入選秀節目《超級紅人榜》比賽，2011年成功衛冕20關，成為第一位正式得獎者，出道未滿10年，已3度入圍金曲歌后，2次入圍金曲獎最佳台語專輯。

盧秀燕說，江惠儀非常優秀，目前正在攻讀博士班，有種想要挖角的衝動。

運動局表示，王星皓在男子200公尺混合式決賽，以1分59秒87刷新台灣史上紀錄，並勇奪銅牌，成為台灣首位在世大運游泳池畔奪牌的選手。

就讀國立台灣體育運動大學一年級的王星皓，短短5年間，多次打破游泳全國紀錄，目前更是7項全國紀錄保持者，去年香港公開賽400公尺混合式，更游出4分15秒86的成績，距離東京奧運A標僅有0.02秒，也是台灣史上最接近奧運A標的游泳選手。