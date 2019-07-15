歷經10多年3任市長豐富專案終開工　盧秀燕：豐原是她的寶貝

▲盧秀燕等人主持動土典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府早在10多年前就開始推動豐原區「豐富專案」，定位為帶動豐原發展的火車頭，15日終於開工，台中市長盧秀燕表示，早在胡志強時代開始爭取，歷經3任市長，立委江啟臣也協助和軍方協調撥地，盧說，在媒體服務時就常跑豐原採訪，豐原可說是她的寶貝，一定要好好推動帶給地方繁榮。

▲盧秀燕維護空品，只有她拿一支香拜拜。（圖／記者鄧木卿攝）

豐富專案區段徵收工程開工動土典禮上午舉行，包括盧秀燕、內政部土地重劃工程處長李舜民、立法委員江啟臣、市議員王朝坤、張瀞分、陳本添及多位里長都到場見證。

▲盧秀燕致贈舞獅人員紅包。（圖／記者鄧木卿攝）

「等了10多年終於開工了，美夢成真！」盧秀燕表示，豐富專案從前市長胡志強時代就開始爭取，而她擔任媒體採訪主任時，也常來豐原採訪縣政府新聞，當立委時也一直關注這案子，「豐原可說是她的寶貝」，豐富開發案未來將具備多功能，例如金融服務專區、國民運動中心、住宅及商業區和滯洪池等，將讓豐原地區再次活化。

▲盧秀燕親切和鄉親問好。（圖／記者鄧木卿攝）

江啟臣表示，豐富專案不能再延宕，豐原也不能再等了，這塊地原本是營區，營區遷走後，他因為擔任國防外交委員會立委，全力參與軍方撥地協調作業，如今終於動工，相信透過豐富專案將能為豐原注入新資源，讓地方擁有新的活力。

▲盧秀燕和江啟臣共同出席動土典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

地政局表示，「豐富專案」位於中正路與豐原大道交會處，前身為陸軍豐原營區(台中聯合甲級保修廠)，總開發面積5.51公頃，2017年5月公告辦理區段徵收，無償取得道路、綠地及體育場用地等公共設施用地。