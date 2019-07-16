丹娜絲來亂！17至18日往蘭嶼航線全停航　最新停航懶人包

▲天候不佳，近日要搭航班的旅客要注意。（圖／航港局提供）

記者胡順惠／台北報導

受輕颱「丹娜絲」影響，交通部航港局統計自7月16日（二）至7月18日（四）台灣本島與離島間共12條航線、金馬小三通4條航線，16日各航線未受影響，均正常開航；17日台東富岡至綠島航線10時30分前開航12航次後停航、台東富岡-蘭嶼航線及屏東後壁胡-蘭嶼航缐全數停航；18日台東富岡-綠島航線、台東富岡-蘭嶼航線及屏東後壁湖-蘭嶼航缐全數停航。

停航情形如下：

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7/16（二）各航線未受影響，均正常開航：

1）基隆-馬祖航線：正常開航/1航次

2）台中-澎湖航線：無航班

3) 高雄-馬公航線：正常開航/2航次

4）布袋-馬公航線: 正常開航/10航次

5）布袋-龍門尖山航線：無航班

6）台南將軍-澎湖東吉航線：無航班

7）東港-小琉球航線：正常開航/38航次

8）鹽埔-小琉球航線：正常開航/2航次

9）大鵬灣-小琉球航線：無航班

10) 富岡-綠島航線：正常開航/17航次

11）富岡-蘭嶼航線：正常開航/6航次

12）後壁湖-蘭嶼航線：正常開航/10航次

13）馬祖-琅岐小三通：正常開航/2航次

14）馬祖-黃岐小三通：正常開航/4航次

15）金門-泉洲：正常開航/4航次

16）金門-廈門：正常開航/36航次

7/17（三）

基隆─馬祖航線狀況於當日上午11時公布。

台中─澎湖航線、台南將軍─澎湖東吉航線、布袋-龍門航線及大鵬灣─小琉球航線無航班。

台東富岡─綠島航線10：30前開航12航次後停航。

台東富岡─蘭嶼航線、屏東後壁湖─蘭嶼航缐全數停航。

其餘各航線未受影響，均正常開航。

7/18（四）

基隆─馬祖航線狀況於當日上午11時公布。

台南將軍─澎湖東吉航線無航班。

台東富岡─綠島航線、台東富岡─蘭嶼航線及屏東後壁湖─蘭嶼航缐全數停航。