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消防員火場救出8歲男童　竟是8年前救護車上「親手接生的」

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▲▼消防員火警救男童，竟是8年前救護車上親手接生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲消防員救出受困火場的男童，竟是8年前救護車上親手接生的。（圖／桃園市消防局提供）

社會中心／綜合報導

桃園市大溪區15日上午發生火警，介壽路的一棟透天厝住宅起火燃燒。值得一提的是，救出受困人員後，火場指揮官曾國勝小隊長發現，原先受困在3樓的8歲男童竟然是他8年值勤時，在救護車上替一名產婦接生的男嬰。曾國勝的同事聽到後，直呼不可思議。

桃園市大溪區介壽路的一棟透天厝15日早上發生火警，桃園市消防局早上8點56分接獲報案後，立刻調派第四大隊圳頂分隊，出動消防車、救護車前往搶救。

圳頂分隊抵達現場後，發現透天厝的3、4樓都有人員受困，且建築物持續冒出黑煙，現場指揮官曾國勝立刻派人進行搜救，發現受困人員共有2名大人、1名男童。

▼桃園市大溪區介壽路的一棟透天厝15日早上發生火警，圳頂分隊前往搶救。（圖／桃園市消防局提供）

▲▼消防員火警救男童，竟是8年前救護車上親手接生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

受困的2名大人爬到3樓外部，消防員立刻進行搭梯，成功將2人接下。隨後，消防員又趕往4樓，將受困的8歲男童救出。由於搶救及時，3人雖然被濃煙嗆鼻，但僅有輕微嗆傷，不須送醫。

值得一提的是，曾國勝突然想到，8年前曾跟著救護車出勤，對產婦進行急產救護，這名產婦的住址「正好是發生火警的這棟透天厝」，稍早被救出的8歲男童，竟然是他8年前在救護車上接生的男嬰。

消防局第四大隊大隊長戴明杉說明，消防隊得知消息後迅速趕往救援，在第一時間內成功救出受困民眾，這都有賴平時的隊內訓練。他提醒，民眾外出、睡前應確實檢查瓦斯、爐火等容易引火的因素，以防災害發生。

▼曾國勝突然想到，8年前在救護車上進行急產救護的產婦，地址與這棟透天厝相同。（圖／桃園市消防局提供）

▲▼消防員火警救男童，竟是8年前救護車上親手接生。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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關鍵字：火災,消防局,桃園市消防局,曾國勝

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