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歐洲最大嘻哈音樂節！大火吞沒森林、蔓延海灘　千名狂歡者竄逃：上帝啊

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記者林瑩真／綜合外電報導

克羅埃西亞（Croatia）帕島（Pag）日前歡慶新鮮島節日（Fresh Island Festival），不料，音樂節舉辦地的Zrce海灘附近森林內起了一場大火，大火蔓延，逼得所有人緊急從音樂節撤離。

綜合外媒報導，目擊者拍下現場畫面，大火吞沒森林後，逐漸往海灘靠近，大量煙霧竄升到天空，如此大規模的火災引發混亂，數千名狂歡者開始爭先恐後逃離海灘，甚至能夠聽到一名狂歡者驚呼：「噢，我的上帝，這是混亂！」

另一名待在VIP區域的狂歡者則透露，「大火有時是樹木的2倍高，煙霧也快速增長」，且由於當地的大風，大火很快就蔓延到了海灣上空的森林，現場很多人注意到大火後，都紛紛拍攝，隨後才決定逃跑，但可怕的是，「下方的人沒有注意到大火」。

報導指出，當下主辦單位也很快派人廣播，希望人群不要恐慌，按照指示離開場館，並強調目前只有森林著火。另外一方面，消防人員也趕到現場處理，只是因為大風緣故，很難制止蔓延的火勢。

新鮮島節日從2012年起，都會舉辦大型派對，至今已經成為歐洲最大的嘻哈海灘節日，幾乎每次都有成千上萬的遊客慕名而來。

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關鍵字：克羅埃西亞,Pag,音樂節,火災,大火,森林,海灘,逃難

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