環保署調整空品標準　PM10加嚴、西半部空汙嚴重PM2.5不調整

▲環保署新空品標準出爐，懸浮微粒、二氧化硫、二氧化氮、鉛空品標準加嚴，細懸浮微粒標準不變，新標準訂於今年實施。（圖／記者周書羽攝）

記者崔至雲／台北報導

為了配合《空污法》修正，環保署今（11日）指出，將規劃懸浮微粒(PM10)、二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)等都嚴加管理，但對於保團體關注的細懸浮微粒pm2.5標準則沒有改變，對此，空保處副處長謝炳輝指出，目前台灣還有許多地方無法達到現行標準，例如西半部地區仍需繼續努力。

日平均值標準由125µg/m3加嚴為100µg/m3、年平均值由原本65µg/m3加嚴為50µg/m3；二氧化硫(SO2)小時平均值標準由0.25ppm加嚴為0.075ppm、年平均值標準由0.030加嚴至0.020ppm；二氧化氮(NO2)小時平均值標準由0.25 ppm加嚴為0.1 ppm、年平均值標準由0.050ppm加嚴至0.030ppm；鉛(Pb)空品標準改為三個月移動平均值0.15µg/m3。

請繼續往下閱讀...

謝炳輝指出，台灣空氣品質標準現行為101年5月14日修正，將PM2.5年平均值及24小時值納入，以強化對於PM2.5之管制，為促使空氣品質更進一步改善，規劃將懸浮微粒日平均值標準由原本125µg/m3加嚴為100µg/m3、年平均值由原本65µg/m3加嚴為50µg/m3；二氧化硫小時平均值標準由0.25ppm加嚴為0.075ppm、年平均值標準由0.030加嚴至0.020ppm；二氧化氮小時平均值標準由0.25 ppm加嚴為0.1 ppm、年平均值標準由0.050ppm加嚴至0.030ppm；鉛(Pb)空品標準改為三個月移動平均值0.15µg/m3。

▲環保署空保處副處長謝炳輝說明此次修正部分。（圖／記者崔至雲攝）



但對於這次修正的草案並未加嚴PM2.5標準值，謝炳輝表示，世界衛生組織雖於西元2005年提出細懸浮微粒PM2.5空氣品質準則値24小時值25微克/立方公尺(μg/m3)、年平均值10μg/m3，作為空氣品質改善目標，但許多國家也無法達成。他舉例，美國雖然在2012年時將pm2.5的標準下修到12µg/m³，但仍有許多州無法達標，而目前台灣年平均值為17.5µg/m³，雖然部分地區能夠達到標準，但西半部地區由於氣候風向問題，仍無法達標，未來會要求各縣市政府提出空污改善計畫書，希望4年後能達到現行標準。

