1年清出15萬袋垃圾　保麗龍淹沒台灣海岸線

▲新北市瑞芳區（台2線83.2K）汙染最嚴重。（圖／綠色和平提供）

記者許展溢／台北報導

綠色和平與荒野保護協會完成為期1年的海岸快篩調查，走訪台灣本島海岸線121個測站，今（11日）公布估計清出目前海岸上超過15萬袋垃圾，重約646噸，每100公尺海岸上就有13個大黑垃圾袋，重量約1個大冰箱重，從地區來看，以新北市瑞芳區（台2線83.2K）、彰化大城、台南青草崙汙染最嚴重。

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▲每100公尺海岸上就有13個大黑垃圾袋。（圖／綠色和平提供）

綠色和平海洋專案主任顏寧表示，去年7月啟動海岸快篩調查，最初目的是建立台灣海岸上海廢汙染數據資料，綜合1年來共4次調查結果發現，台灣海岸上有153400袋，總共是1227萬公升，重量646噸的海廢垃圾，一半的海廢累積在10%海岸線上，每100公尺海岸上就有13個大黑垃圾袋，相當一個大冰箱的重量，以北海岸（基隆、新北、桃園）和西南海岸（彰化、雲林、嘉義、台南）最為嚴重。3.65%的垃圾累積在北向、西北與東北向海岸，平均每1公里海岸線上的海廢體積遠大於日本、韓國。

▲新北市瑞芳區員山子分洪道。（圖／綠色和平提供）

顏寧指出，海岸快篩調查在日本、韓國早已行之有年，把這次的調查結果和日韓相比，發現台灣的海岸線總長度只占日本3.4%、韓國0.8%，但平均每一公里海岸線上的海廢體積卻是日本的2.4倍、韓國的1.7倍。

▲環團希望藉由調查讓相關單位趕快清理海廢熱點圾。（圖／綠色和平提供）

這份調查顯示全台13最髒海岸段依統計數據分析結果，垃圾體積仍以漁業廢棄物保麗龍、漁網繩索、浮球及塑膠瓶罐為大宗。而此13段最髒海岸上累積海廢占台灣本島海岸垃圾量的一半，主要分佈在北部海岸與西南海岸，也就是50%海廢中，有10%集中在海岸上。顏寧表示，觀察也發現，離景點（漁港）愈近最容易發現垃圾，若能優先清理這些海岸段，台灣本島的海岸線垃圾至少能先減少。

▲全台13最髒海岸段依統計數據分析。（圖／綠色和平提供）

報告中初步估算新北瑞芳、桃園觀音、彰化大城及台南青草崙4個測站，清除一次的費用共計為80萬元。綠色和平發現，這些測站的所屬單位缺乏常態性海岸清理經費，所以4次快篩調查，岸上的垃圾不僅沒有減少，甚至可能重複沖積。至於各地政府是否有編列相關經費？ 顏寧表示，部分縣市沒有，就算有也可能很少。

▲顏寧希望中央單位趕快制訂海洋廢棄物管理專法，解決海岸汙染問題。（圖／記者許展溢攝）

顏寧強調，花了1年的時間找出海廢熱點，並同時評估海廢類型與地理環境，規劃不同區段的清理預算，希望中央單位環保署、海保署等可參考調查資料，儘速制訂海洋廢棄物管理專法與海岸廢棄物汙染標準，並依據該專法訂出清除策略，並優先清理海廢熱點。