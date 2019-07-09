秒省4萬7！「這縣市」買電動機車半價　全台補助總整理

▲政府為了減少空汙和碳排放，針對新購電動機車祭出高額補助。（圖／記者張慶輝攝）

記者徐溱謐／綜合報導

為了減少空氣汙染和碳排放量，中央政府和地方政府紛紛推動電動機車補助，各縣市的補助金額不盡相同，《ETtoday新聞雲》特別幫大家列表整理，全台各縣市和離島中，補助金額最高的是金門縣，淘汰二行程機車同時新購入電動機車地方加中央最多補助4萬7千元，幾乎是一台全新電動機車的一半售價。

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▲全台各縣市電動機車補助總整理。（圖／記者徐溱謐製）※點圖放大

過去桃園市一直是電動車補助金額最高的縣市，但市政府自今（2019）年7月起下修補助金額，無論是否淘汰二行程機車，補助金額都直接少5千元，也讓桃園從補助最多的縣市變成第4名。而金門縣則是在今年4月後加碼補助，中央加地方的補助款高達4萬7千元。

▲中央政府和地方政府積極推動新購電動機車補助。（圖／記者林悅攝）

中央政府的補助由行政院環保署和經濟部工業局提供，全國的補助金額皆相同，只要新購入電動機車，經濟部工業局即補助1萬元，行政院環保署的補助金額則會依據是否淘汰二行程機車而定，新購電動機車可獲最高3千元補助，若淘汰二行程機車同時也新購入電動機車，則可獲最高5千元補助。

目前行政院環保署和經濟部工業局皆在研擬新的補助計畫，有鑑於預算限制，環保署有意取消單純新購電動機車的補助，僅留汰舊換新的補助最高5千元；而經濟部工業局則計畫逐步減少補助金額，目前仍在研擬新方案。