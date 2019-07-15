白海豚僅剩50隻！風場施工打樁噪音=弄瞎牠　覓食求偶都有困難

▲白海豚棲地附近施工噪音，環團認為這會影響到白海豚的覓食和求偶。（圖／台中海巡署提供）

記者林育綾／台北報導

「白海豚」是台灣唯一特有鯨豚，目前研究認為僅剩約50隻，數量不斷下降中，而風力發電與生態保育能否雙贏？全台首座離岸風場鄰近白海豚的棲地，日前在施工打樁時，恰好被環保團體發現疑似違反《環評法》，打樁過程噪音很可能導致其聽力受損，影響白海豚進行覓食、求偶、與同伴溝通等活動，等於是弄瞎牠。今（7/15）日上午，環保團體到環保署前提出「公民告知函」，請環保署對開發商進行更嚴格的監督與懲處。

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▲台灣蠻野心足生態協會、台灣媽祖於保護聯盟、彰化縣環境保護聯盟等環團代表到環保署前，針對風電場違法施工恐影響白海豚提出要求。（圖／記者林育綾攝，下同）

環保團體過去在環評階段，即主張離岸風電的「近岸風場開發」會威脅白海豚生存，應依照政策環評結論進行「先遠岸、後近岸」的開發，但多數開發最終在各廠商提出「減噪措施」並「建立鯨豚觀察員制度」等相關環評承諾，主張會把對白海豚的傷害降到最低後，仍陸續通過環評。

不過「台灣蠻野心足生態協會」李菁琪律師表示，該業者「海洋風力發電股份有限公司」並未依照「環境影響說明書」內容，於離岸風力發電機組打樁期間設置足夠的「鯨豚觀察員」，而有違反《環評法》第17條的情形。

李菁琪解釋，「環境影響說明書」要求開發單位於打樁期間設置鯨豚觀察員，在打樁前由觀察員先確認「警戒區」內至少1分鐘「無鯨豚活動」，打樁時一旦發現鯨豚進入警戒區，施工單位應立即停止打樁，等待鯨豚離開該區域30分鐘後，再採取漸進式打樁，慢慢回復到正常打樁力道繼續工程。另外若發現海豚進入監測區，則必須觀察、記錄其募集資料與移動方向，確認無鯨豚再往警戒區移動。這些已經是對鯨豚保護的「最低要求」，無奈開發單位竟無法遵守，讓目前僅剩50隻的白海豚陷入滅絕險境。

李律師代表保育團體呼籲，請環保署考量白海豚的脆弱、稀少性，依照《環評法》命開發單位立即停工、處以最高額的罰鍰，並在開發單位提供改善計畫前「不得復工」。

▲李菁琪律師（左）代表環團，向環保署代表（右）提出公民告知函，期望環保署應加強監督與懲處。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬也說，開發商曾在環評承諾中提到，需在具有強大衝擊與破壞性的「打樁之前和打樁期間」，安排8至10艘觀察船作為「減輕措施」，根據鯨豚專家說法，這種減輕措施已經是最「便宜」且「最容易實施」的方法之一，開發商卻沒辦法做到。他呼籲環保署應儘速採取強而有力的行動，避免第一個離岸風場成為「違規的典範」。

他認為，開發商及融資單位應主動停止海上開發的行為，直到該開發案符合所有規範、可以重新審查環境影響評估相關承諾，且能夠公布所有（與施工噪音相關）數據資料，使第三方能即時全面監控可能影響海豚行為的開發活動。

▲台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬（右1）呼籲環保署應儘速採取強而有力的行動，避免第一個離岸風場成為「違規的典範」。