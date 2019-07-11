華聞快遞／河北擦亮「京畿福地」招牌　構建全區域旅遊新格局

▲河北構建全域旅遊新格局。（圖／翻攝自《中新網》）

《河北》：擦亮「京畿福地」招牌 構建全區域旅遊新格局

為加快新舊動能轉換，河北近年來堅持生態優先、綠色發展，將發展壯大旅遊業作為拉動經濟轉型升級的強大引擎，「京畿福地 樂享河北」的旅遊招牌越擦越亮。（新華社）

《廣西》：南寧首次開行直通香港動車

隨著G417次白色動車組列車10日11點14分駛離南寧東站的月台，廣西南寧首次開行的直通香港動車正式發車，由此成為大陸首個開行始發香港動車的少數民族自治區。（新華社）

《江蘇》：蘇州人才新政：頂尖團隊最高獲5000萬人民幣項目經費

為大力引進高品質發展急需的優秀人才和團隊，蘇州10日出台了系列人才新政。按照新政規定，頂尖團隊可直接立項為蘇州重大創新團隊，最高獲5000萬元人民幣經費，直接立項為臨床醫學專家團隊，最高獲1500萬元人民幣經費，並給予上不封頂的支援。（澎湃新聞）

《廣東》：計畫投資100億人民幣！廣東肇慶建大灣區「多式聯運現代物流園區」

廣東省肇慶市政府10日與中國鐵路廣州局集團有限公司簽訂水鐵多式聯運戰略合作框架協議，共建粵港澳大灣區「多式聯運現代物流園區」。園區位於肇慶市四會市大沙鎮，計畫投資100億元，建成後集大規模、現代化、多功能、配套全於一體，實現公、鐵、水、空智慧多式聯運。（中新網）

▲山東改變小而散傳統耕種模式。（圖／翻攝自《中新網》）

《山東》：多地農民為土地請「保姆」 改變小而散傳統耕種模式

山東濱州、濟寧、臨沂等多地農民改變「面朝黃土背朝天」的傳統耕種模式，依託現代農業技術服務平台，為糧食作物和經濟作物請「保姆」，在播種、植護、收穫、銷售等環節，通過品種規劃、測土配肥、定制植保、修剪管理等現代農業技術，助力農戶增產增收。（中新網）

《上海》：上海站首開至蘭州西站「新絲綢之路」概念動臥列車

上海站10日零時起將實行新列車運行圖，新增開上海至蘭州、上海虹橋至武漢以及上海南至九江等旅客列車16趟。新圖實施後，上海站（含上海虹橋、上海南）日常開行列車489對（週末506.5對，高峰535對），比調圖前增加14對，旅客出行更加方便。（中新網）

《廣東》：廣州公佈汽車產業轉型「路線圖」 打造全球知名汽車城

廣州市工信局7月10日公佈《廣州市推進汽車產業加快轉型升級的工作意見(徵求意見稿)》，對廣州汽車產業轉型升級制定「兩步走」目標，將打造成為全球知名的汽車之城。（中新社）

《浙江》：第十五個中國航海日聚焦航運業高品質發展

在第十五個中國航海日到來之際，今年航海日將聚焦航運業高品質發展，來自「一帶一路」沿線多個國家（地區）的港口、航運物流、國際組織等400多名中外代表將出席11日至12日在浙江寧波舉辦的航海日系列論壇。（新華社）

▼廣東肇慶建大灣區多式聯運物流基地。（圖／翻攝自《中新網》）