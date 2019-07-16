「忠誠為民　秉公執法」！勇警靈柩覆國旗　鐵路警局長含淚：承翰，任務結束

▲李承翰棺槨覆蓋警旗、國旗，場面相當莊嚴哀戚。（圖／記者唐詠絮攝）

記者翁伊森、唐詠絮、陳韻如／嘉義報導

鐵路警察局故巡官李承翰因處理自強號列車補票糾紛，卻遭鄭姓犯嫌失控持刀猛捅，經一夜的搶救後仍宣告殉職。公祭於16日舉行，會場以百合花、蝴蝶蘭等鮮花，以及輓聯「忠誠為民 秉公執法」、「英勇善戰 無私奉獻」布置，短短的八個字訴盡了李承翰最後英勇與歹徒搏鬥的身影。

▲李承翰告別式會場左右輓聯寫著「忠誠為民 秉公執法」、「英勇善戰 無私奉獻」，短短八個字卻訴盡了他最後英勇與歹徒搏鬥的身影。（圖／記者唐詠絮攝）

副總統陳建仁代表總統蔡英文頒發總統褒揚令，並由內政部長徐國勇擔任點主官追贈行政院勳章，接著警政署長陳家欽則追晉李承翰為巡官，當靈柩覆蓋上警旗及國旗時，場面相當莊嚴哀戚，在場所有人無不哭紅雙眼。

▲李承翰棺槨覆蓋警旗、國旗，場面相當莊嚴哀戚。（圖／記者唐詠絮攝）

鐵路警察局長李振茂在追悼李承翰時，也忍不住紅了眼眶。他表示，李承翰自警專時期就積極上進，表現出色，是同儕們的典範。李承翰從勤短短的五年，始終堅定著自己的理想目標，但卻不幸英勇殉職，「承翰，你雖羽化成仙，但你的英勇事蹟將永存人間，你熱愛警察工作，今天你的警察任務已結束，請你安息」。

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