蔬果風味佳全靠雜種優勢　專家利用植物「雄不孕症」加速育成

▲種苗改良繁殖場表示，植物的雄不孕症，有助生產高純度一代雜交種子。（圖／農委會提供）

記者許展溢／台北報導

種苗改良繁殖場今（16 日）指出，稱作「雄不稔」的植物雄不孕，特性可供人類更有效率地生產高純度的一代雜交種子。經研究已建立更精確的分子技術協助鑑定番椒（包含辣椒與甜椒）雄不稔的基因，透過此項分子標誌技術的輔助，可加速優良番椒品系的育成。

種苗場說明植物和人類大不同，可以是雌雄同株，同時具備雌蕊與雄蕊，同株植物的雄花能夠與雌花授粉（自交），也可以跟其他植株進行雜交。生物普遍具有雜種優勢，異質結合型的後代性狀表現明顯優於同質結合型（純系）的父、母本。

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種苗場指出，作物育種常利用雜種的優勢，育成產量高、風味佳、抗病蟲害或抗逆境等優良的雜交品種（F1），一般常吃的甜玉米、番茄、辣椒、白菜、花椰菜、西瓜、甜瓜等蔬果都來自F1品種。

▲一般常吃的甜玉米、番茄、辣椒等蔬果，都是來自雜交品種。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

種苗場表示，生產雜交品種時為避免產生自交而導致純度不足，最常見的做法就是把植物的雄蕊去掉（去雄），再以父本的花粉進行人工授粉，但部分植物的花器很小，會增加人工去雄的困難度與雜交種子的生產成本。



種苗場提到，自然界中原就存在雄不稔種原，人類利用育種的方法將雄不稔的特性導入栽培品種中，能讓雄不稔的優良母本保有雌蕊，但又不會產生有活力的花粉，此時再透過風媒或蟲媒幫忙父本授粉，即能確定幾乎百分之百收穫到雜交的種子。

種苗場強調，植物雄不稔的特性是由基因所調控，並以細胞質核互作雄不稔系統最常被應用於雜交種子生產。種苗場藉由分析基因序列差異，改良並設計更具專一性之分子標誌，提升基因檢測的準確度，幫助育種者快速追蹤基因是否成功導入栽培品種中，及維持雄不稔親本品系的繁殖純度。