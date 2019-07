旅行前托照顧5棵植物！　幽默室友每天和它們「玩牌談心+吃早午餐」

▲杰克和植物一起玩牌和吃早午餐。(圖/翻攝自Lauren推特)

國際中心/綜合報導

有這麼貼心又幽默的室友真是幸運!住在英國倫敦的網友羅倫(Lauren French),近日要到美國旅行,剛好其他室友都不在家,只剩下室友杰克(Jack),所以就託付他幫忙照顧心愛的5棵植物。結果細心又幽默杰克,不但準時澆水,還怕植物會悶,陪它們閱讀和一起飲食,非常可愛又爆笑。

綜合外媒報導,羅倫一共有3位室友,其中2位目前待在加拿大,家中剩下一位室友杰克,所以她便將心愛的植物託付給杰克照顧。沒想到才離開倫敦數天,羅倫便收到杰克的WhatsApp訊息,及一系列照顧植物的相片,讓她笑到不行。原來貼心的杰克把植物當成室友,不但與它們喝酒、談心,還主動送食物,甚至一起玩卡牌遊戲、看書,把它們照顧得無比貼心。

羅倫大讚杰克是非常好的室友,「杰克常常做一些相當爆笑的事;而且我們作息時間很像,所以如果我起床後在梳洗,他會將咖啡送到我的房間,真的是一位很棒的人,我們真的很愛他。」

許多網看到這一系列的照片後,都紛紛表示,真的很羨慕羅倫有這樣一位好室友,不僅幽默又細心,一定要好好珍惜。

I asked my housemate to look after my plants whilst I’m away for the next couple of weeks. He sent me these. pic.twitter.com/7q0Q31kj6H