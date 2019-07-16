只花1358元就買到夢幻婚紗　新娘：不需昂貴妳也可以很獨特

▲女子身上的美麗婚紗竟然只要價一千多元。（圖／翻攝自Facebook／Cat Wilkinson）

國際中心／綜合報導

結婚是人生大事，許多女性都希望自己能成為最完美的新娘，英國卻有一名新娘只花35英鎊（約新台幣1358元）就找到完美的夢幻婚紗，並將她的經驗分享在網路上，希望能向大眾傳達「有些東西其實不需要花大錢，也能讓自己感覺獨一無二。」

29歲女子威爾金森(Cat Wilkinson)在利物浦約翰摩斯爾大學擔任講師，近期與交往多年的男友邁克(Mike)正式完婚，婚禮上她穿著一件有著美麗蕾絲的復古婚紗，典雅又大方的樣式大受親友好評，許多人紛紛向她詢問在哪購買，結果大出眾人意料之外，該婚紗竟然是她在一間二手商店購得，而且只要價英鎊35元。

威爾金森表示，「自從婚禮以來，許多人詢問我婚紗是哪裡買的，所以我決定分享小故事，邁克在約克(York)向我求婚的隔天，我在一間慈善二手商店逛到這件婚紗」，當下一看到這件洋裝便立刻知道這就是她要的夢幻婚紗，「它有我喜歡的蕾絲設計，而且是明亮的白色，看到時簡直無法相信。」

威爾金森穿上婚紗後更確定這就是她一直在找的款式，為了讓衣服看起來更完美，只花了200英鎊（約新台幣7760元）把拉鍊換成紐扣，以及移動裙子正面的花朵位置，後來得知這件婚紗是來自50年代的古董衣，而且不是由一般婚紗店所製作，有可能原主人家族成員間的古老傳承物，她希望自己的經驗能分享給其他新娘，「希望我的便宜婚紗能夠提醒你，不需要特別砸大錢也能感覺自己是特別的」。