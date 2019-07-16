變態住戶高樓拋5條活犬摔死4條　法鬥被曝曬多日慘成乾屍

▲有網友發現竟然有人從高樓扔狗。（圖／翻攝自大陸梨視頻）

大陸中心／綜合報導

甘肅省蘭州市有民眾發現，近日有人從高處向一戶平房的頂樓連拋5條活狗，導致4死1傷，更可憐的是，狗狗的遺體因為受到高溫曝曬，其中一條還被曬成乾屍，殘忍畫面令人不忍直視。唯一倖存的小狗已被送醫治療，警方目前正在追查兇嫌。

蘭州市有一名網友15日朝窗外望向附近大樓時，意外發現3樓樓頂上躺著5條小狗，只見5條法鬥一動也不動躺在地面，看起來疑似遭人故意從高樓拋下，其中1條還被曬成乾屍，不曉得這些狗兒已經死亡多久，原以為所有法鬥都已慘死，沒想到他走近時，其中一條狗狗突然動了起來並拼命朝他叫，便趕緊連絡動保團體協助救出。

法鬥送醫後發現，雖然幸運保住一命但全身多處骨折，就連內臟也受到嚴重損傷，需要許多時間靜養才有可能痊癒。知情者透露，扔狗的人很有可能是5樓住戶，在一個月前對方便曾丟過2條狗，由於對方時常換狗，附近住戶都懷疑可能是狗販，雖然時常有人檢舉，但嫌疑人都沒有受到處罰。

殘忍事件在網路上引起討論，許多愛狗人士痛批，「狗是人類最好的朋友，不愛也請不要傷害牠們」、「任何生命都不應該隨意踐踏」、「可以立法嗎？這樣即使警方介入也沒用」。事件目前仍在調查中。