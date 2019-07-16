「喜歡妳的腳」搭訕被拒…噁男玻璃心碎揮拳打暈　她左眼腫爆破相

▲ 嘉貝麗被打到左眼瘀腫。（圖／翻攝自臉書／Gabrielle Walsh、Alliyah Morgan）

國際中心／綜合報導

英國日前發生一起驚悚的案件，一名少女和朋友一起到夜店狂歡，回家時碰到一群男子向她搭訕，還對她說，「我喜歡妳的腳」，讓她感到相當怪異，當下馬上拒絕他們的示好，沒想到接著就被痛毆到昏倒在地。

《曼徹斯特晚報》15日報導，現年18歲的嘉貝麗上周末和朋友一起到曼徹斯特一家夜店，凌晨和男性友人走路返家途中，3名陌生男子突然走近。當時嘉貝麗赤腳走在路上，這群男子便對她說道，「我喜歡妳的腳」。嘉貝麗只回了句「好喔」想趕緊脫身，他們卻糾纏不放。

嘉貝麗提到，三名男子不斷跟著她、想和她搭話，其中帶頭的20多歲男子還戲稱她戴眼鏡的男性友人凱爾（Kyle McKeown）是「四眼怪物」，讓她最後忍不住轉身說道，「對不起，我沒興趣」，沒想到下一秒當場被打昏。

嘉貝麗說明，當她短暫的昏迷後醒來時便發現自己躺在地上。而那三名男子不僅攻擊她，還撲向她身旁的凱爾、打飛他的眼鏡，導致他被割傷和瘀青。

因為救護車要等2個小時，嘉貝麗最後自己搭計程車到醫院，但院方沒有採取具體的治療，只給她眼藥水。她回家後便發現左眼出現血塊，「我看不太到外面，睜開眼睛的時候只看到一片黃色。」

這場意外造成嘉貝麗的陰影，讓她不敢一個人外出，「我不是個沒禮貌的人，我只是說，『抱歉，我沒興趣。』我認為那樣的行為是出於嫉妒和自尊心受損，因為我在他朋友面前拒絕他。」