沙烏地發現伊朗「無人炸彈船」　威力可將英艦鄧肯號炸出大洞

▲英國鄧肯號驅逐艦（HMS Duncan）如今正保持高度警戒。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

在被英國皇家海軍陸戰隊日前查扣一艘油輪後，伊朗曾直言要展開報復，派出5艘武裝船試圖劫持英國遊輪卻以失敗告終。如今沙烏地阿拉伯在紅海地區發現一艘伊朗的炸彈船，裝載的爆裂物足以將英國鄧肯號驅逐艦（HMS Duncan）炸出一個大洞。

據《鏡報》報導，沙烏地阿拉伯的船艦近日在靠近鄧肯號驅逐艦的航線上，發現一艘伊朗的遙控「炸彈船」。據了解，該船隻所裝載的爆裂物足以將鄧肯號驅逐艦炸出一個洞；而當時鄧肯號正前往波斯灣，確保該海域上船隻的安全。消息人士認為，這艘炸彈船是由伊朗的盟友胡塞武裝組織部屬的，可以行駛超過4英里（約6.4公里）。

▲沙烏地阿拉伯在紅海發現「炸彈船」。（圖／翻攝自Google Map）

英國前海軍軍官沃靈頓（Simon Warrington）警告，「作為伊朗代理民兵的胡塞武裝組織，幫德蘭黑政府做盡一切骯髒事務，非常具有威脅性。」在伊朗「炸彈船」被發現後，鄧肯號隨時保持著高度警戒，以免被攻擊。

英國皇家海軍陸戰隊4日以違反歐洲制裁為由，查扣涉嫌非法運輸石油給敘利亞的伊朗超級油輪Grace 1號。對此，德蘭黑當局威脅將會展開報復，便出動5艘武裝船隻試圖劫持1艘英國遊輪，但卻被英國皇家海軍巡防艦驅逐。