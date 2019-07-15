跌倒摔傷脖子扭曲「詭異90度」　歪頭女童苦等手術11年

▲女童摔傷後，脖子便一直維持90度的狀態。（圖／翻攝自YouTube／Pakistan News）

國際中心／綜合報導

巴基斯坦一名11歲女童因為8個月大的時候跌倒，導致脖子一直維持90度扭曲的奇特模樣，家人雖然希望能為她治療但苦於沒有足夠經費，直到去年2月終於獲得前去大醫院治療的機會，結果又因為碰到家族成員結婚而被延後，因此錯失大好機會。

11歲女童卡巴爾(Afsheen Kumbar)由於脖子彎曲的問題，長年活在生活不便的痛苦中，無法去上學的她，平時大小事都得依靠母親和哥哥雅各布(Yaqoob)，而哥哥為了照顧她只好放棄全職工作，目前全家的收入只靠母親去當家務幫手，每月僅賺60英鎊（約台幣2339元）。

卡巴爾一家悲慘的情況獲得報導後，去年2月如願獲得贊助，安排她能有前往克拉嗤(Karachi) Agha Khan大學醫院接受手術的機會，但因為與家族婚姻撞期，導致手術被延遲。雅各布表示，延遲後便再也沒有接到贊助商重新安排時間的電話，「當時醫院評估，手術有50%的成功機會，要我們回家再仔細考慮，然而一個月後便再也沒接到任何相關電話，我們自己沒有錢帶妹妹就醫。」

雅各布表示，家人曾試著帶卡巴爾去當地醫院求助，但醫生表示只有專科醫生才能救治，並建議他們嘗試去國外就醫，「我們連帶她去另一個城市都沒辦法，要怎麼帶她出國？」現在只能向當地政府求助，希望當局或是有好心人能夠伸出援手，讓妹妹能有機會過著正常生活。