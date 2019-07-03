點穴大師一拳KO！　廈門散打王當場「抱胸倒地」抽搐不起





▲霍燕山用一招點穴神技，KO掉「廈門人氣散打王」齊衞華。（圖／翻攝自澎湃視頻）

大陸中心／綜合報導

福建省近日舉辦一場拳擊比賽，清流縣武協會長霍燕山用一招點穴神技，僅用兩回合就KO掉「廈門人氣散打王」齊衞華，失敗者當場倒地渾身抽搐，難以站立。網友質疑兩人串通表演，霍燕山和主辦方縣文旅局人員均表示，比賽真實無造假。

福建省清流縣6月28日舉辦一場「武林龍鬥士中外拳王爭霸賽」，比賽影片中可見，齊衞華先是不斷出招，霍燕山閃躲掉攻勢後，回擊一記重拳，這時侯齊衞華馬上倒地，表情痛苦地雙手抱胸，主持人則不斷大喊「點到了」。

之後齊衞華在3、4人攙扶下才起得了身，在擂台中央由霍燕山不斷拍打後背穴位，當場對他進行「解穴」、「活血」的動作，表情才稍微紓緩，在其他人陪同下慢慢往外走。霍燕山這時才回到場中央，由裁判宣布他贏得比賽。

面對網友質疑造假，霍燕山解釋，「功夫肯定是真的」，很多人不了解伍術，會質疑也是正常的，對手也絕對不是演員，自己也需要平靜幾天。賽事推廣人劉權輝也表示，經過了解技能等資訊，才邀請選手參與比賽，沒有造假情形。

根據《澎湃新聞》報導，廈門散打權威人士表示，查詢廈門大小武館後找不到齊衞華這人，直言點穴倒地只是配合的，點穴大師也是炒作起來的，「戴拳套根本點不上，即便是打，他那力度跟本不夠，那力度打不倒人。」

據瞭解，霍燕山為太極宗師陳小旺弟子，自稱苦練獨門絕技點穴神功多年。經過搜索後，該名「散打冠军」沒有任何公開資料。

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