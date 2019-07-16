批藍綠只壓一邊　柯文哲：討厭利用中美對抗謀個人利益

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者莊喬迪攝）

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選「選手」藍綠逐一就位，《紐約時報》也點評2020是親美、親中兩派的對抗，傳出有很高機會出馬參選的台北市長柯文哲表示，台灣在中美對抗世界大局下，還是可以跟美中日三方交往，當然有時候我們沒有辦法讓每一方都滿意，「但我也不認為這種只壓一邊的，講明白點，這是謀求個人政治利益、派系利益、黨的利益，哪裡是台灣整體利益。」

被問到會不會是親美、親中大局勢之下的第三選擇，柯文哲16日受訪表示，去過美國、日本、大陸三方交涉後，台灣在中美對抗世界大局下，還是可以跟三方有交往，都可以被信任、都可以合作。

「坦白講，這也是我很不喜歡的地方」，柯文哲說，當然中美對抗是世界大局無法改變，但是應該思考中美對抗大勢之下，尋求台灣整體利益、長期利益、人民最大福祉，而不是個人或政黨的最大利益，「這是我有時候對整個台灣局面不喜歡的地方。」

而柯文哲說著說著，也忍不住再次抱怨，強調自己不是反紅媒，也反綠媒，前幾天實在忍不住在臉書上寫一篇世大運閉幕那黑衣人事件，「當時你們綠色媒體、名嘴，花整整一個月抹黑造謠，講的人不曉得憲兵是我指揮的嗎？國安局是我指揮的嗎？根本就是你們幹的，你看被栽贓一個月然後抹紅。」

柯文哲表示，很討厭大家利用中美對抗局勢謀求個人跟政黨的利益，非常討厭，為什麼要花半年時間每日中走一趟？其實坦白講，在這局面下還是那句話，台灣可以跟三方和平交往、可以被信任、可以合作，當然有時候我們沒有辦法讓每一方都滿意，這不可能，但這種只壓一邊的，「講明白點，這謀求個人政治利益、派系利益、黨的利益，哪裡是台灣整體利益？」