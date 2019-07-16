綠營揚言選總統就擋預算　柯文哲：要政黨操作才理由一大堆

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選「選手」藍綠逐一就位，台北市長柯文哲也傳出很高機會投入大選，但該傳聞引來議會民進黨陣營揚言要凍結明年預算。對此，柯文哲表示，就算真的宣布參選，依自己的個性也是每天照樣上班，「我上一次選舉也是拖到最後一秒，我請假15天去選而已」；他表示，2015年剛上任時，預算都郝政府編的，還是不是照樣執行，「其實這都不是理由，你要政黨操作什麼理由一大堆。」

對於有民進黨議員揚言若參選2020的話，要凍結明年北市府的預算，柯文哲說，選不選是一回事，第一點，選也是當到明年5月20早上8點，然後3個月內補選，「就算要怎樣我去選，選上要換市長，也是明年8月20日以後，所以我的態度，預算照審照辦才是正事。」

至於會不會帶職參選？柯文哲說，依照自己的個性，還是每天照樣上班，「我上一次選舉也是拖到最後一秒，我請假15天去選而已。」

媒體追問，若屆時民進黨議會黨團聯合其他黨團不審預算，會導致市政建設停擺，也會影響台北市政導致支持度降低？柯文哲說，2015年當台北市長時，哪一條預算是他審的？「我是2014年12月25日上台，2015預算全部都郝龍斌政府編的，我們還是不是照樣執行？其實這都不是理由，你要政黨操作什麼才理由一大堆。」

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者莊喬迪攝）