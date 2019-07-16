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選上總統也沒人沒班底　柯文哲：我一直很猶豫就是這樣

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記者陳家祥／台北報導

2020總統大選「選手」藍綠逐一就位，台北市長柯文哲也傳出很高機會投入大選。對此，柯文哲16日受訪仍賣關子，強調「這麼困難的題目哪裡是一天可以想出來的」；而當媒體問到若選上，沒有立委、政務官等「自己人」的話，政事也很難推動，柯也說，「所以我為什麼一直很猶豫就是這樣。」

面對媒體追問「認真想」想出答案沒？柯文哲表示，這麼困難的題目哪裡是一天可以想出來的？並強調這不急，反正兩黨的候選人已經出來了，接著把問題拋還給人民，認為要思考的題目，應該是「台灣今天怎麼會走到這地步？」

另外，媒體也問到，若選上總統後，沒有班底也難以推動政事，柯文哲坦言，
「我覺得那也是很辛苦啦」，他表示，老實講，當台北市長是相當辛苦，沒有人也沒有自己班底，一步一步從事務官裡挑人上來，所以一開始也是會人員更換很厲害，「等於不管是蛇在脫皮還是...，那就是很痛苦的過程，我知道這實在是太辛苦了，所以我為什麼一直很猶豫就是這樣。」

至於國民黨初選結束受，外界不斷猜測郭台銘是否會脫黨參選，柯文哲說不願正面回答，表示還是那句話，「整個台灣走到今天這局面，也不是一個人…，在我內心裡面，我還是比較相信90年前蔣渭水的態度，如果不能改變台灣人的思想文化，這社會運動還是不會成功。」

而是否會尋求政黨的支持？或是與郭台銘、宋楚瑜、黃國昌等人搭配？柯文哲也說，讓台灣社會去思考一下，在小英跟韓國瑜之外，到底我們有沒有其他的解方？但在政治上若想不到更好的方法，那麼現在這爛方法就是最好方法，「以前我們當醫生也是這樣，車禍進來我們能救的盡量救，不能久的該截肢有時候也沒辦法。」
 

▲▼柯文哲時事堵訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者莊喬迪攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市

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