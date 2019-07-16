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東京鐵塔、櫻花樹在華山　期間限定「童齡快閃店」郭書瑤也瘋拍

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▲DV TOKYO期間限定的「童齡快閃店」，有東京鐵塔和滿滿的櫻花元素，讓你不用出國也能拍出日本Fu！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者胡至欣／採訪報導

愛拍一族看過來！今年暑假想要拍出日本FU，不用飛出國，來台北華山就對了！保養品牌DV TOKYO，打造為期一個月的「童齡快閃店」，不但直接搬來高達4米5的一比一東京鐵塔，還有滿滿的櫻花元素任你拍，就連代言人郭書瑤(瑤瑤)都一拍上癮！

▲瑤瑤出席童齡快閃店。（圖／翔宇生醫提供）▲瑤瑤出席童齡快閃店。（圖／翔宇生醫提供）
▲童齡快閃店每個角度都好拍，郭書瑤也一拍上癮！（圖／翔宇生醫提供）

DV TOKYO品牌代言人郭舒瑤說：「 DV TOKYO除了在產品上非常用心之外，這次在華山，即日起到8月6號，他們有一個快閃店的活動，有很漂亮的拍照的地方，如果前一陣子沒能到日本東京看櫻花的話，不妨來這邊拍美照！我自己剛剛也拍了很多很漂亮的照片。」

▲DV TOKYO快閃店。（圖／記者陳家豪攝）
▲DV拍照區有網美級的燈光背景，隨手一拍都是美照。（圖／記者陳家豪攝）

超粉嫩的「童齡快閃店」，共分為4大區塊：在DV拍照區有網美級的燈光、背景，能大大滿足你的拍照欲；產品陳列區，則提供《Perfectin》珀菲因系列保養品，讓民眾試擦拭抹，親自感受郭書瑤大推的抗老「童齡霜」魅力。

▲童齡快閃店。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼在產品陳列區，能親自感受抗老「童齡霜」的魅力。（圖／記者陳家豪攝）

▲童齡快閃店。（圖／記者陳家豪攝）

而在肌膚檢測區，只要短短6分鐘，便能透過智慧儀器與專業諮詢，了解你的個人膚況；另外還有”閉著眼都能夾到”的童齡娃娃機，讓你免費試手氣，把DV TOKYO的明星商品帶回家。

▲▼東京鐵塔、櫻花樹在華山 「童齡快閃店」每個角度都好拍 。（圖／記者陳家豪攝）
▲透過肌膚檢測儀與專業諮詢，能了解你的個人膚況。（圖／記者陳家豪攝）

▲童齡快閃店。（圖／記者陳家豪攝）
▲童齡娃娃機，讓你免費試手氣，把保養品夾回家。（圖／記者陳家豪攝）

DV TOKYO品牌代表Penny說：「現場有一個夾禮物機機台，輸入QR Code就有贈品送給你，除了平日的既定活動外，周五到周日，快閃店也推出限定活動，主要就是會有猛男來招待各位喝冰沙，同時還會請到專業塔羅師來幫各位占卜，給你愛情、事業或工作的最佳建議！」

▲DV TOKYO快閃店。（圖／記者陳家豪攝）
▲DV TOKYO把4.5米高的東京鐵塔搬到台北華山。（圖／記者陳家豪攝）

「童齡快閃店」不但每個角度都超好拍，還幫你顧美肌兼改運，如果覺得最近肌膚不水、運勢不順，就趁著假日來華山走走吧！

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關鍵字：DVTOKYO,郭書瑤,童齡霜,童齡快閃店,東京鐵塔在華山,櫻花,網美,網紅,Perfectin,珀菲因

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