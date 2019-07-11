核心機實測！找回曲線「坐」著練　5分鐘就有運動感

▲想要運動維持體態又懶得出門？只要坐著OSIM核心機，就連在家看電視都能燃燒熱量、鍛鍊核心肌群。（撰稿／記者胡至欣；剪輯／記者謝盛帆）

胡至欣／台北報導

夏天到了，又是減肥的旺季，不少女性朋友都有這樣的困擾，胖的時候總是先胖肚子，而腹部也是最難瘦的部位，為了找回窈窕曲線，很多人會積極鍛鍊核心，如棒式、ZUMBA等運動，或是搭配輔助器材讓效果更好，但其實還有更簡單的方式。



▲為了找回窈窕曲線，很多人會積極鍛鍊核心。（圖／ETtoday）

想要運動維持體態又懶得出門？還是報了健身房卻3分鐘熱度一下就放棄？現在不用東奔西跑，只要坐著核心機，就連在家看電視都能燃燒熱量、鍛鍊核心肌群。



▲坐上核心機，就連在家看電視都能鍛鍊核心肌群。（圖／ETtoday）

擁有Zumba專業證照的核心訓練班以庭老師解釋原理說道：「OSIM核心機有一個8字型軌道，可以幫助你做更多扭腰的動作，它其實原理很簡單，就是破壞你身體原有的平衡，強迫身體使用核心肌群穩定上半身，進而有效鍛鍊到核心肌群。」



▲OSIM核心機透過8字橫向律動，破壞身體平衡，強迫身體使用核心肌群穩定上半身。（圖／ETtoday）



▲Zumba老師以庭表示，鍛鍊核心有助於緊緻腰腹部、燃燒熱量。（圖／ETtoday）

OSIM核心機的8字橫向有氧律動，經日本研究證實，可以鍛鍊腹直肌、腹外斜肌以及大腿股直肌，而且隨著速度增加，消耗的氧氣量也越多，對於心肺而言是非常好的訓練，能增加肺活量與心臟功能，同時也有助於身體燃燒熱量、消耗卡路里，速度調整至最快時，MET代謝當量高達3.0 (約略等於「勉強能維持說話但無法順暢唱歌」的運動強度)。



▲隨著律動速度增加，還能幫助提升耐力，訓練心肺功能。（圖／ETtoday）

體驗班現場試用後，不少民眾體驗後都直呼：5分鐘就超有感！

陳小姐說：「才5到10分鐘，看老師在那邊表演，然後跟著做，覺得好像也還好，但是就覺得很酸，真的肚子有運動到！」

蔡先生說：「剛坐下來的時候，教練就叫我們先把腳夾緊，夾緊後發現力量都在肚子上了，然後又加上水袋，還有8字型搖法，整個肚子一直在用力，不到5分鐘就熱起來了！」



▲民眾體驗「坐」著練核心，約5分鐘就開始紛紛有感！（圖／ETtoday）

炫腹時代來臨！核心鍛鍊，不但能讓你擁有令人羨慕的A4腰、川字肌，也有助於提高運動穩定性，核心訓練班Zumba老師以庭說：「當你的核心肌群穩定的時候，可以幫助你的動作靈活性、功能性，還有效果跟安全都會提升，如果你越鍛鍊越好的話，其實在緊緻腰腹部，還有燃燒熱量，都會有不錯的效果！」

選對器材、做對運動，聽從教練的指示每天至少花15分鐘，鍛鍊你的核心肌群，也可以輕鬆找回S曲線。

OSIM核心機 產品資訊：http://bit.ly/2xw17yC