俄羅斯超夯「網美湖」有毒！　打卡聖地竟是汙染廢料場

▲俄羅斯的「網美汙染湖」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

俄羅斯新西伯利亞（Novosibirsk）近期有座成為IG網美打卡聖地的湖泊，湛藍的湖面和綿延不絕的綠景仿佛人間仙境，吸引世界各地的網紅和婚紗攝影到此拍照，甚至還有人特地進到湖中央拍下愜意的照片。對此，西伯利亞發電廠卻發出聲明表示，這座湖並非天然秘境，而是為了排放汙染廢料的人工湖。

這座人工湖位於新西伯利亞，由於景色別緻、看起就像一個原始而美麗的大海、甚至與度假聖地十分相似，因此被稱作「新西伯利亞的馬爾地夫」（Novosibirsk Maldives）。近期已經成為眾多網紅、網美趨之若鶩的打卡景點，其中又以俄羅斯人居多，他們通常會在湖邊練瑜珈、婚紗拍攝、嬉戲玩耍等，並擺出各式各樣的姿勢與這片景色合照。

▲因為景色優美吸引民眾爭相前來。

但隨著湖泊的爆紅，座落在一旁的西伯利亞發電廠卻發出嚴重警告，指出這座湖泊是傾倒發電廠廢料的人工湖，含有大量的煤渣，再加上鈣鹽和金屬氧化物所導致的汙染，因此顏色才會呈現湛藍色。官方雖然檢測出的水質為無毒性，但湖泊依舊是高鹼性環境，萬一皮膚接觸到水可能會引起過敏。此外，湖底為泥濘地，要是不小心掉進去，就只有死路一條，所以嚴厲奉勸想來拍照的民眾，盡量別再靠近這座湖泊，以免造成生命危險。

然而，從西伯利亞發電廠6月發布警訊以來，效果似乎相當有限。從IG的打卡紀錄來看，不只是湖邊婚紗拍攝，連進入湖中划水的照片還是層出不窮的出現，甚至有留意到危險性的遊客，也只表示「不碰到水應該都還好」、「站旁邊而已沒什麼啦...」、「拍個照就走，不會有危險的」。對此，發電廠無奈表示，因為目前沒有任何相關「封鎖湖泊」的措施，所以只能利用良心勸阻，至少別進去游泳。

▼民眾進入湖中划水。（貼文／翻攝自IG／sup_novosibirsk）