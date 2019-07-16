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放佛經給電信蘭聽　屏東青農饒紘任紓解工作壓力

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▲屏東縣新園鄉青農饒綋放佛經給電信蘭聽，也纾解自己的工作壓力。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣新園鄉青農饒綋放佛經給電信蘭聽，也纾解自己的工作壓力。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新園鄉青農饒紘任原從事藥廠業務銷售，因工作壓力大，2年前離開職場返回家鄉，在長輩的指導下學種電信蘭，6分多地的花園，每天一早採收，工作中播放佛經，讓植物在充滿慈悲善樂的環境下生長，似乎充滿生氣，也讓他工作時無形壓力降低，植物長得好，工作中也順利許多。

38歲的饒紘任在藥廠工作的雖有不錯收入，但每個月業績都從零開始，無形中壓力增加，興起轉行念頭，看到長輩有人種電信蘭，收入似乎也不錯，徵得父母親同意，租下親戚的農田共約6分多地，搭設施種電信蘭。

他說，做什麼就要像什麼，從對務農沒興趣，現在是全心投入，他研究電信蘭的特性，經幾次失敗的經驗，顛覆老一輩觀念要沙質壤土才能種得好觀念，利用枯乾條葉當腐植質有機肥，再加以適當肥份，越克難的環境長得越好，毎株都長得青翠茂盛。

「預防勝於治療」每天巡視花園，發現有病蟲害入侵時，即刻進行防治，像是螺、銹病、介殼蟲的防治及移除更要到位，否則一旦等病菌蔓延開來就很難處理了。

每天清晨即上田採剪電信蘭，一天採收量在1200片左右，載回家後再依葉片大小分成3級，50公分以上最佳，分級後包裝送新園農會冷藏，隔日送到市場拍賣。由於夏日長得快價格偏低，冬日量少價高，他品質保證，年平均收入還高於上班。

由於因花園中播放佛經，讓電信蘭聽、自己也聽，心平氣和工作環境下，身心靈有很好的紓解，工作上得心應手，青年返鄉務農選對作物，依然有不錯獲利。

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關鍵字：屏東,新園,青農,饒紘,電信蘭

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