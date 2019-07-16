堅強回沒事！李承翰媽媽「低頭猛擦淚」偷偷哭　乾媽捂胸：為什麼是他

記者翁伊森、唐詠絮、林姸君／嘉義報導

鐵路警察局故巡官李承翰因處理自強號列車補票糾紛，沒想到卻遭鄭姓犯嫌持刀猛捅，送醫搶救後仍身亡。公祭於16日舉行，一早嘉義就下起綿綿細雨，彷彿在為李承翰哭泣，但許多人不畏風雨前往送行。他的乾媽吳碧霞哽咽，「我們會幫忙照顧你的爸爸媽媽。」

▲李承翰父親、母親堅強回大家沒事。（圖／記者唐詠絮攝，下同）



▲親友不斷擦淚。

李承翰的母親為了穩定大家的情緒，忍住淚水、堅強地跟大家說沒事，扶著91歲的阿嬤緩緩走進會場；不過當台上親屬致詞時，加上悲催的背景音樂，她再也忍不住情緒，崩潰低頭拭淚。

從小看李承翰長大的乾媽吳碧霞表示，「承翰，你安心的走吧……我們會好好、爸爸媽媽會過得很好，我們也會幫忙照顧你的爸爸媽媽。」她一度哽咽到說不出話，旁邊的乾爸羅文顯也哭到泣不成聲。

吳碧霞捂住胸口，「很心酸，太不願意，怎麼會發生在我們身上？為什麼會是他呢？承翰，你為什麼要走？我看到（遺照在牆上）……真的很心酸。」

乾哥羅正翰則眼眶泛淚說，「事情發生再來檢討，已經來不及了，希望不要再有下一個了。」

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