　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

懷16周「寶寶沒有大拇指」　家人激動打胎！她淚：不是大缺陷

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲產檢發現寶寶沒有大拇指，家人都強烈認為拿掉。（示意圖／Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「只剩下我這媽媽不想要剝奪這個小生命。」一名女網友表示，產檢發現寶寶沒有大拇指，當下她認為影響並不大，但長輩與老公都以缺陷為由，要求PO拿掉胎兒，就連認識的護理師也坦言，「少了大拇指，除了在生活上有很多不便」，甚至會影響孩子的身心靈，讓原PO崩潰又不知所措。

一名女網友在Dcard表示，她16周產檢照超音波時，醫師發現胎兒少了一隻大拇指，「手掌剛好都是打開的，其中一隻手明顯沒有大拇指」，帶著沮喪心情返家後，長輩得知後，激動認為有缺陷要原PO拿掉，「也有跟先生討論，全部都是建議我打胎。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為，少一根手指並不是重大缺陷，況且這是原PO的第一胎、攸關一個生命，「但長輩強烈的反對，讓我要盡快將孩子打掉，收到這些話時，真的非常難過，覺得打胎是剝奪她生存的權益。」

後來，原PO詢問一位護理師想法，同樣也得到打胎的建議。對方解釋，「少了大拇指，除了在生活上有很多不便，再加上不是收到祝福來到這個世界的孩子，未來對她身心靈都有很大影響，她也認為我還年輕，還可以再生。」

面對大家都不祝福女兒的到來，讓原PO無助求問，「如果我執意生下來，可能會沒有家人願意幫我照顧孩子，真的非常非常難過！」因此原PO想求問大家的看法？

文章曝光後，多數網友也直言，「是我我會讓他離開，雖然這個世界善意很多，但也充滿惡意」、「我遇過因為這樣被霸凌的妹妹，她真的很痛苦，父母給再多愛，都沒有辦法抵銷同儕帶來的痛」、「小拇指就算了，但大拇指真的蠻重要，會失去很多功能，無論做什麼決定都不要自責，這只是機率，不是誰的問題」、「少大拇指以後可能騎車開車都有困難，媽媽要三思」。

也有人正能量分享，「我以前有個同學也是少了三根手指，我覺得沒有太大的差異，個性也可可愛愛，也沒有受到什麼排擠，我以前還覺得她蠻酷的」「小學有一個很聰明的同學，就是少了大拇指和食指短短長不大，但是他當時是全班的前三名，班上也沒有因為他手指短缺怎麼樣，前幾個月剛好得知他長大後，成為了很優秀的護理師，」。

最後，原PO補充回覆，已安排高層次超音波檢查，希望透過更精密的檢測來確認手指的生長狀況，「沒辦法一一回覆，但謝謝大家寶貴的意見。」

ET快訊
快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了　「12月辦婚禮」對象
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵
三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網
桃園女高中生被打到腦震盪！霸凌者PO道歉文「2天後竟提告」
「三重滅門3死」1900萬豪宅成凶宅　房東損失曝光
三重滅門血案「女婿正面照曝光」！亡妻曾誇：不干預我的愛好
今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝
快訊／屏東驚傳銀樓搶案！歹徒球棒暴打老闆夫婦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重滅門案「糯米被帶走了」　大女兒赴分局將愛犬抱回家

祖孫三代滅門！姐：最近有吵架　「妹婿曾借40萬」目前下落不明

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

櫛瓜蒸煮完「味道超苦」！營養師曝原因：會苦千萬別吃

北部炸雷雨一晚「3縣市停電」影響7945戶　台電回應了

快訊／桃園又停電！大園、中壢「1667戶一片黑」　台電回應了

手機又震動了⋯丈夫奪命連環Call後失控　她嘆：竟是焦慮的開端

快訊／大雷雨夜襲北台灣！氣象署發「7縣市大雨特報」　警戒區域曝

快訊／鋒面接近各地降雨增　東北季風增強「北台灣轉涼」

北部開始下雨了！彭啟明曝雷達圖：明天雨更大

快訊／新北板橋停電！網：有聽見爆炸聲　大觀路、僑中一街陷黑暗

夏日必備Bra Top少穿一件更舒適！5款人氣品牌推薦　連Jisoo也愛

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

快訊／48歲《上流戰爭》嚴基俊要結婚了！　「12月辦婚禮」對象身分曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」大回堵

直擊紅孩兒馬國賢「蹲坐路邊吃便當」　落魄大叔造型突講話超大聲

集體被拖吊「大家傻眼互看」　醫：告示有陷阱

三重滅門女婿抱「糯米」狗碗逃台中　3特徵太顯眼落網

五一減併班效應擴大　MSC率先推出美東每大箱1萬美元鑽石級運價

唐綺陽運勢／巨蟹「金錢助你提升魅力」獅子有年輕桃花！雙子財運爆棚

大谷翔平結婚後還是睡10小時　採取二段式睡覺

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

生活熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

今明全台變天　「下最大」地區曝

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

北部一晚「3縣市停電」　台電回應了

快訊／7縣市大雨特報！最新警戒區域曝

今「全台有雨」降快10℃　連3天跌到15度時間曝

貨到付款收到「詐騙包裹」！前物流業者曝解方

專家曝驅蚊最快方法　「1電器」比捕蚊燈強

櫛瓜蒸煮完味道超苦！營養師：別吃

鋒面快閃！今晚到明天雷雨炸全台　周二到周五輻射冷卻「溫差大」

暈船台積電主管「我養妳就好」　她驚異常：繼續曖昧？

「寶寶沒有大拇指」家人堅持打胎！她淚：不是大缺陷

不讓民眾追著垃圾車跑！環境部再補助11縣市試辦「定時定點收運」

更多熱門

相關新聞

楊晨熙收最後產檢報告驚呆：突然破案了

楊晨熙收最後產檢報告驚呆：突然破案了

楊晨熙在去年與建商老公結婚，本月即將迎來寶貝女兒「小龍女」的誕生。她8日分享自己做最後一次產檢的結果，沒想到竟意外發現自己的長年搞錯血型，笑說「很多事情都破案了」。

產檢「照出一根」是小男生？蘇怡寧給答案

產檢「照出一根」是小男生？蘇怡寧給答案

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

男友脫褲「跟大拇指差不多」　妹子瞄2部位更震撼

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

關鍵字：

產檢大拇指缺陷打胎拿掉超音波

讀者迴響

熱門新聞

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

今明全台變天　「下最大」地區曝

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

YTR小吳公開「路人無碼照」被罵爆！　緊急刪文道歉：是我思慮不周

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

第一眼看到魚還是貓？超準心測

即／竹東老字號冰店大火！整排建物燃燒

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面