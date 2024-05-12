懷16周「寶寶沒有大拇指」　家人激動打胎！她淚：不是大缺陷

▲產檢發現寶寶沒有大拇指，家人都強烈認為拿掉。（示意圖／Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「只剩下我這媽媽不想要剝奪這個小生命。」一名女網友表示，產檢發現寶寶沒有大拇指，當下她認為影響並不大，但長輩與老公都以缺陷為由，要求PO拿掉胎兒，就連認識的護理師也坦言，「少了大拇指，除了在生活上有很多不便」，甚至會影響孩子的身心靈，讓原PO崩潰又不知所措。

一名女網友在Dcard表示，她16周產檢照超音波時，醫師發現胎兒少了一隻大拇指，「手掌剛好都是打開的，其中一隻手明顯沒有大拇指」，帶著沮喪心情返家後，長輩得知後，激動認為有缺陷要原PO拿掉，「也有跟先生討論，全部都是建議我打胎。」

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原PO認為，少一根手指並不是重大缺陷，況且這是原PO的第一胎、攸關一個生命，「但長輩強烈的反對，讓我要盡快將孩子打掉，收到這些話時，真的非常難過，覺得打胎是剝奪她生存的權益。」

後來，原PO詢問一位護理師想法，同樣也得到打胎的建議。對方解釋，「少了大拇指，除了在生活上有很多不便，再加上不是收到祝福來到這個世界的孩子，未來對她身心靈都有很大影響，她也認為我還年輕，還可以再生。」

面對大家都不祝福女兒的到來，讓原PO無助求問，「如果我執意生下來，可能會沒有家人願意幫我照顧孩子，真的非常非常難過！」因此原PO想求問大家的看法？

文章曝光後，多數網友也直言，「是我我會讓他離開，雖然這個世界善意很多，但也充滿惡意」、「我遇過因為這樣被霸凌的妹妹，她真的很痛苦，父母給再多愛，都沒有辦法抵銷同儕帶來的痛」、「小拇指就算了，但大拇指真的蠻重要，會失去很多功能，無論做什麼決定都不要自責，這只是機率，不是誰的問題」、「少大拇指以後可能騎車開車都有困難，媽媽要三思」。

也有人正能量分享，「我以前有個同學也是少了三根手指，我覺得沒有太大的差異，個性也可可愛愛，也沒有受到什麼排擠，我以前還覺得她蠻酷的」「小學有一個很聰明的同學，就是少了大拇指和食指短短長不大，但是他當時是全班的前三名，班上也沒有因為他手指短缺怎麼樣，前幾個月剛好得知他長大後，成為了很優秀的護理師，」。

最後，原PO補充回覆，已安排高層次超音波檢查，希望透過更精密的檢測來確認手指的生長狀況，「沒辦法一一回覆，但謝謝大家寶貴的意見。」